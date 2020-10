Die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus im Kreis Peine, die Förderung eines Energiekonzeptes am Standort Mehrum und die Entwicklung eines Wasserstoffzentrums am Standort Mehrum: Bei der Sitzung des Peiner Kreistags am Mittwochabend standen eine ganze Reihe zukunftsweisender Themen auf der Tagesordnung.