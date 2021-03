Peiner Kreis-Grüne: Ausschuss-Sitzungen müssen trotz Corona stattfinden

Kreis Peine

Angesichts der weiterhin kritischen Corona-Lage schlägt die Peiner Kreisverwaltung vor, Präsenzsitzungen der Kreistags-Gremien in Abhängigkeit des Pandemie-Geschehens bis zum 30. Juni auszusetzen zu können. Notwendige Entscheidungen sollen auf den nicht-öffentlichen Kreissauschuss übertragen werden. Einen entsprechenden Delegationsbeschluss soll der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch, 10. März, ab 17 Uhr in der Gebläsehalle Ilsede fassen. Dieses geplante Vorgehen wird von der Grünen-Kreistagsfraktion nicht akzeptiert. „Wir Grünen fordern, dass endlich wieder öffentliche Ausschusssitzungen des Kreistags Peine stattfinden“, betonte Fraktionsvorsitzender Heiko Sachtleben.

Mit dem Beschluss könne ein Infektionsgeschehen vermieden und damit die Handlungsfähigkeit von Politik und Verwaltung sichergestellt werden, heißt in der Vorlage. Der Übertragungsbeschluss kann jederzeit wieder aufgehoben werden.

„Präsenzsitzungen sind nach Niedersächsischen Pandemiegesetz mit Hygienekonzepten möglich“

„Es ist nicht akzeptabel, dass wieder terminierte Sitzungen mit Hinweis auf die Corona-Pandemie oder das Fehlen von Anträgen aus der Politik abgesagt werden, darunter zum Beispiel der Jugendhilfeausschuss“, erklärte Sachtleben. „Präsenzsitzungen sind nach Niedersächsischen Pandemiegesetz mit Hygienekonzepten möglich. Die neuen Corona Schnelltests bieten zudem noch ein Stück weit mehr Sicherheit. Mit diesen Tests sollte bereits am 10. März zur Kreisausschuss- und Kreistagssitzung begonnen werden. Den Zeitaufwand muss uns Demokratie wert sein.“

Auch digitale Sitzungen sehe das Pandemiegesetz vor. Einige Gemeinden im Landkreis – Edemissen, Wendeburg – würden längst digital tagen. Die Stadt Braunschweig biete Hybridsitzungen an – eine Mischung aus Präsenzsitzung mit digitalem Zugang. Salzgitter und der Landkreis Gifhorn beispielsweise treffen sich in ausreichend großen Räumlichkeiten zu öffentlichen Sitzungen. „In unseren Mensen oder in der Gebläsehalle stehen auch für uns entsprechende Räume zur Verfügung“, so Sachtleben.

Themen für Ausschusssitzungen sind reichlich vorhanden

Themen für Ausschusssitzungen seien reichlich vorhanden. „Vor allem muss die Öffentlichkeit wieder beteiligt werden und unsere demokratischen Rechte und Pflichten müssen zwingend wieder wahrnehmbar sein“, forderte Sachtleben. „Ein Aussetzen der Ausschusssitzungen in unserem Landkreis bis zum 30. Juni, wie nach einer Verwaltungsvorlage für die Kreistagssitzung am 10. März zu befürchten ist, werden wir nicht akzeptieren. Die aktuellen neuen Lockerungen müssen auch im politischen Leben deutlich werden“, betonte der Grünen-Fraktionsvorsitzende.

„Wir als Kreisverwaltung sind digitalen Sitzungsformen gegenüber aufgeschlossen“

„Auch aus Sicht der Verwaltung ist es wünschenswert, dass wir die Gremienarbeit und den damit verbundenen Austausch sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit wieder gewährleisten können. Deshalb werden wir dieses Thema in der kommenden Woche im Kreisausschuss ansprechen“, erklärte Kreissprecher Fabian Laaß. „Wir als Kreisverwaltung sind digitalen Sitzungsformen gegenüber aufgeschlossen. Bislang sieht unsere Hauptsatzung derartige Formen allerdings nicht vor.“ Ein Teil der Kreistagsabgeordneten habe sich zudem bislang gegen Präsenz- und/oder digitale Sitzungen ausgesprochen.

„Bei aller Bedeutung der Pandemie-Bewältigung wurde und wird natürlich auch in anderen Bereichen der Kreisverwaltung weiter an verschiedensten Themen gearbeitet. Dies geschieht derzeit leider nicht so transparent wie gewünscht.“

Von Jan Tiemann