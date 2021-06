Peine

Der Fußball hat in dieser Woche alles in den Schatten gestellt, Deutschland zwischen dicke Hose gegen Portugal und volle Hose gegen Ungarn. Etwas untergegangen sind folgende Meldungen:

Airbus-Industries, das ist der europäische Flugzeugschrauber, hatte eine neue Produktidee: das Quarantänezelt für unterwegs. Sagen wir mal, der A 320 öddelt Richtung Malle und plötzlich fängt einer der Paxe an zu röcheln: Verdacht auf Delta-Variante, nich lang testen oder zwischenlanden: zack das Quarantänezelt ausgepackt und den hustenden Superspreader eingetütet. Damit der Flugbetrieb auch bei einer vierten Welle im Herbst weitergeht, könnte man alle Passagiere vor dem Flug gleich in Plastiktüten stecken. Falls die Fluggesellschaften damit nix anfangen können, nehmen wir Erdlinge gerne die Idee.

Präsenzunterricht in den Schulen geht immer, wenn der Lehrer in der Plastiktüte rumfuchtelt. Ein Familienmitglied hat sich infiziert, da müssen nich mehr alle zuhause bleiben, einfach Omma eintüten und weiter geht’s. Es is echt eine Superidee von Airbus, der einzige Nachteil wird durch das Wort „Quarantänezelt“ schon angedeutet: der eingewickelte Passagier muß 14 Tage in der Tüte sitzen bleiben, keine Ahnung wie das nahrungs- und entsorgungstechnisch laufen soll und ob der dann die ganze Zeit mit dem Airbus in der Weltgeschichte rumdüsen muß.

Hannover: Sogar die Stadtverwaltung ist völlig entspannt

Die größte Überraschung für mich diese Woche war folgende Meldung: Hannover, die bescheidene Metropole an den Ufern des Mittelandkanals, ist als einzige deutsche Stadt unter den zehn entspanntesten Städten – nich bloß Deutschlands, nich Europas, nein der Welt. Das hat der internationale Stressindex rausgekriegt, zum Vergleich Hamburg Platz 35, Berlin 36. In Hannover wird zwar auch ab und zu jemand auf offener Straße erschossen, aber da haben wir ja schon ganz andere Sachen erlebt, kein Stress. Sogar die Stadtverwaltung ist völlig entspannt: schaffen wirs heute nich, packen wirs morgen an, alles ganz in Ruhe.

Hannover 96 will seit nen paar Saisons wieder aufsteigen, ruhig bleiben, passiert schon irgendwann, wenn nich – davon geht die Welt nich unter. Chemnitz wird Kulturhauptstadt statt Hannover, na und ist – und bleibt trotzdem Chemnitz. Hannover spielt in einer anderen Liga, unter den zehn entspanntesten Städten sind Innsbruck, Bern, Kopenhagen, Reykjavik – da kommen München und Chemnitz nicht ran.

Niedersachsen: Das stressbefreiteste Bundesland der Welt

Auf Platz 100 ist übrigens Mumbai, das viele Gintrinker noch unter dem Namen Bombay kennen. Woran liegt es denn nu, dass es in Hannover so stressfrei is: Hannover muss sich nix beweisen. Hamburg muss dauernd so tun, dass es ne Weltstadt is, München angeblich schweinelebenswert trotz 35 Euro pro Quadratmeter Wohnklo, Berlin is zwar arm, aber deswegen noch lange nich sexy. Hannover ist einfach Hannover und das reicht auch. Entspannt isses auch deshalb, weil es in dem stressbefreitesten Bundesland der Welt liegt: Niedersachsen.

Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer