Peine/Hildesheim

Im Peiner Kokainprozess hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision der Angeklagten als unbegründet verworfen. Die Nachprüfung der Entscheidungen habe keine Rechtsfehler ergeben, teilte ein Sprecher des Landgerichts Hildesheim mit. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Handel mit Betäubungsmitteln

Mit der Entscheidung wurden ein 35-jähriger Angeklagter wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in vier Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren sowie ein 36-jähriger Angeklagter wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Nach der 22 Verhandlungstage andauernden Sitzung traf die Kammer die Feststellung, dass die Angeklagten zwischen Dezember 2018 und März 2019 in Peine Betäubungsmittelgeschäfte mit Marihuana und Kokain abwickelten. Dabei war der 35-Jährige als Drahtzieher aktiv, während der 36-Jährige die Läufergeschäfte übernahm und die ihm übergebenen Betäubungsmittel, etwa zwei Kilogramm Marihuana und 70 Gramm Kokain, gewinnbringend weiterverkaufte. Bei der Festnahme des 35-Jährigen wurden bei ihm zudem weitere etwa 50 Gramm Kokain gefunden.

Angeklagte hatten Taten bestritten

Die Angeklagten hatten die Taten im Wesentlichen bestritten. Die Kammer konnte die Feststellungen der Verurteilung aber auf Grundlage der Beweisaufnahme, insbesondere den Angaben der früheren Lebensgefährtin des 36-Jährigen sowie der Telekommunikationsüberwachung, treffen. Beide Angeklagte befanden sich seit März beziehungsweise April 2019 in Untersuchungshaft, mit der Rechtskraft der Entscheidung haben sie die verhängten Strafen nunmehr zu verbüßen. Die Untersuchungshaft wird in die Strafvollstreckung einberechnet.

Von der Redaktion