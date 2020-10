Peiner Klinikum verschärft Besuchsregelung, Firmen machen Masken zur Pflicht

Peine

Die Corona-Sorge wächst wegen steigender Infektionszahlen wieder. Peiner Arbeitergeber haben darauf ebenso mit strengeren Regeln reagiert wie das Peiner Klinikum. Ab sofort dürfen Patienten im Krankenhaus nur noch einmal am Tag von einer Person für maximal eine Stunde Besuch erhalten.

Die Besuchszeit ist auf 14 bis 18 Uhr beschränkt. „Diese Maßnahme ist notwendig, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Patienten zu schützen. Leider mussten wir in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt feststellen, dass Besucher in unserem Haus zu locker mit den Corona-Regeln umgegangen sind“, erklärt Fabian Laaß, derzeitiger Presseverantwortlicher des Peiner Klinikums.

Besuche auf der Intensivstation nicht möglich

Er verweist zudem darauf, dass Besuche auf der Intensivstation zurzeit nicht möglich sind. Und: Palliativmedizinisch betreute Patienten, Menschen im Sterbeprozess sowie in der Sterbebegleitung können weiterhin nur mit vorheriger Zustimmung des behandelnden Arztes besucht werden. Kindern unter zehn Jahren ist der Besuch derzeit nicht gestattet.

Mund-Nase-Schutz ist im gesamten Haus zu tragen

Außerdem bestehe weiterhin die Verpflichtung, bei Betreten des Hauses ein Besucher-Formular zur Datenerfassung auszufüllen. „Die geltenden Hygieneregeln wie das Abstandsgebot von 1,5 Metern zu anderen Personen sind einzuhalten. Zudem ist bei Betreten und Verlassen des Hauses die Desinfektion der Hände zwingend erforderlich. Während des gesamten Aufenthaltes im Klinikum ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, auch im Patientenzimmer“, betont Laaß.

Bei der BGE sind nur 50 Prozent der Büro-Plätze belegt

Einen Mund-Nase-Schutz sollen inzwischen auch die Mitarbeiter der in Peine ansässigen Bundesgesellschaft für Endlagerung bei Gängen durchs Firmengebäude tragen. „Das ist neu. Wir haben darum gebeten – und es halten sich alle dran“, stellt BGE-Sprecherin Monika Hotopp fest. Rund 550 BGE-Mitarbeiter sind in Peine an den Standorten am Heywood-Park und in der Celler Straße beschäftigt – doch vor Ort anzutreffen ist ein großer Teil davon derzeit nicht. „Nur 50 Prozent der Büro-Arbeitsplätze sollen belegt sein“, erläutert Hotopp. Es werden Dienstpläne gestaltet, die ein rotierendes System zwischen Büro und Home-Office ermöglichen, um Kontakte zu reduzieren. Besprechungen finden überwiegend digital per Videokonferenz statt. „Sogar Vorstellungsgespräche führen wir inzwischen per Skype“, merkt die BGE-Sprecherin an.

Masken-Pflicht bei den Stadtwerken

Seit vergangener Woche gilt auch bei den Peiner Stadtwerken bei Gängen durch die Gebäude eine Masken-Pflicht für die Angestellten. Und: „Mitarbeiter, die Home-Office machen können, können es gerne nutzen. Doch das ist eben nicht für alle möglich“, verweist Sprecherin Petra Kawaletz auf Techniker und Monteure, die mitunter sogar im Kundendienst unterwegs sind, weil sie zum Beispiel Zähler wechseln. „Bei Kundenkontakt tragen unsere Monteure nicht nur einen Mund-Nase-Schutz, sondern eine FFP-II-Sicherheitsmaske“, hebt Kawaletz hervor. Um Kontakte zu minimieren, hätten die Monteure zudem feste Teams gebildet.

Stadt Peine ermöglicht wieder mehr Home-Office

Auch die Stadt Peine erlaubt nach der jüngsten Corona-Entwicklung wieder mehr Home-Office für ihre Mitarbeiter. „In allen geeigneten Bereichen wird die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, angeboten und durchgeführt“, sagt Stadtsprecherin Petra Neumann. Nach der positiven Entwicklung im Sommer, hatte sich die Verwaltungsspitze zwischenzeitlich wieder mehr Vor-Ort-Präsenz ihrer Mitarbeiter gewünscht, das nun aber wieder angepasst.

Gleich bleibt dagegen diese Regel: Für Besuche im Peiner Rathaus benötigten die Bürger einen Termin. „Die Einlasskontrolle über den Eingang am Schützenplatz gilt schon seit Längerem und hat sich bewährt. Sie wird von den Besucherinnen und Besuchern gut angenommen“, stellt Petra Neumann fest. Zum Schutz für Mitarbeiter und Besucher hat die Stadt in publikumsintensiven Bereichen auch Spuckschutzwände und mehrere Desinfektionsmittel-Spender aufgestellt. „Mehrmals am Tag werden sämtliche Türklinken, Sitzungstische und -stühle gereinigt“, betont die Stadtsprecherin. Der Kampf gegen das Virus läuft weiter.

