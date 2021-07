Peiner Klinikum: „Schwestern, Pfleger und Ärzte haben sich rührend gekümmert“

Peine

Pflegekäfte arbeiten in der Corona-Krise oft am Limit. Dass die Mitarbeiter im Peiner Klinikum dennoch stets freundlich sind – obwohl sie am Rande ihrer Kräfte sind, betont Rosemarie Leunig aus Vöhrum. Sie möchte den guten Service im Peiner Klinkum loben. Ihr Mann war wegen akuter Beschwerden eingeliefert worden.

„Wir sind gegen 22 Uhr dort eingetroffen, und die Untersuchungen begannen. Eswar war mir klar, dass es seine Zeit dauern würde. Begonnen wurde mitdem Coronastest, dann Blutabnahme und Tropf, dann EKG. Diese Maßnahmenmussten ausgewertet werden, auch das nimmt Zeit in Anspruch. Dann kamdie Ärztin, die sich ebenfalls sehr sorgsam zeigte und mir den weiterenAblauf erklärte. Irgendwann gegen halb drei in der Nacht war dann meinMann beschwerdefrei und wir konnten nach Hause. Ich war sehr dankbar undmöchte auf diesem Wege den Schwestern, Pflegern und der Ärztin danken,die sich wirklich rührend gekümmert haben. Obwohl es voll war, warensie immer freundlich, geduldig und hilfsbereit, auch wenn unzufriedeneund meckernde Stimmen weiterer Besucher durch die geschlossene Tür zuhören waren. Ich habe aber auch gespürt, dass das Pflegepersonal mitseinen Kräften fast am Ende ist. Trotzdem haben sie ihren Mut behaltenund halten aus. Nochmal vielen Dank an alle, auch an die Sanitäter, dieebenfalls sehr hilfsbereit und nett waren.“

Von Rosemarie Leunig