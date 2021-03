Peiner Kitas im Lockdown: „Niemand soll sich alleingelassen fühlen“

Peine

Während des Lockdowns können die Kindertagesstätten im Peiner Land nur eine Notbetreuung anbieten. Der Großteil der Kinder muss zuhause bleiben, bis Corona-Lockerungen seitens der Regierung einen regulären Kita-Besuch wieder ermöglichen. Bis dies soweit ist, versuchen die Erzieher-Teams, so gut es geht in Kontakt mit den Kindern und ihren Eltern zu bleiben. Das geschieht auf unterschiedliche Weise.

Dass alle auf eine Rückkehr zur Normalität hoffen, ist am Zaun der städtischen Kita Eulennest in Peine mehr als deutlich zu sehen. „Wir vermissen euch“ steht auf einem großen bunten Banner, das die Mitarbeiter selbst erstellt und aufgehängt haben. Man stehe auch jetzt in regem Austausch mit den Eltern und den Kindern, sagt Fachkraft Stefania Boldt. „Das ist uns wichtig, niemand soll sich alleingelassen fühlen.“

Eltern können ihre Wünsche per Fragebogen äußern

Derzeit gebe es sogenannte Überraschungstüten mit allerlei Sachen für Kinder, die die Eltern nach einer Terminvereinbarung in der Kita abholen können. „Außerdem sind wir dabei, mehrsprachige Fragebögen für Eltern zu erstellen, um ihre Wünsche zu erfahren“, erklärt Boldt. Darüber hinaus sollen Telefongespräche und Besuche an der Haustür die Beziehung aufrechterhalten. Diese Angebote würden von vielen Familien gern angenommen, sagt Henrik Kühn, städtischer Amtsleiter für Bildung und Kultur.

Das Aufrechterhalten des Kontakts steht auch im evangelischen Kindergarten Martin-Luther Peine ganz weit oben auf der Prioritätenliste. „Zum Beispiel gibt es Video-Gespräche mit den Eltern, sie können auch vorbeikommen, wenn sie einen Termin haben“, sagt Koordinatorin Nicole Laskowski. Das Kita-Team bereite sich gerade auf die bevorstehenden Feiertage vor und stellt Oster-Tüten zum Abholen zusammen. Darin befinden sich kleine Überraschungen wie zum Beispiel Bastel-Sets.

Viele Kinder haben einander seit Dezember nicht mehr gesehen

Wie in anderen Kitas gibt es auch im evangelischen Kindergarten an der Breslauer Straße eine Notbetreuung. „Bei uns sind die Gruppen mit jeweils drei bis fünf Kindern aber verhältnismäßig klein, in anderen Einrichtungen gibt es da zum Teil eine deutlich größere Nachfrage“, so Laskowski. Für die Kinder, die jetzt in der Kita betreut werden, sei es schön, dass sie einander treffen können. „Und es gibt bei uns vor Ort ja auch andere Möglichkeiten als zuhause“, sagt die Koordinatorin, die auch für das Familienzentrum zuständig ist. Allerdings sei der Großteil der Kinder seit Beginn des aktuellen Lockdowns nicht mehr in der Kita gewesen. „Sie haben sich seit Dezember nicht mehr gesehen.“

Schwierig sei die Situation aber nicht nur für Kinder und Eltern, schildert Laskowski. „Auch die Mitarbeiter kostet das alles viel Kraft.“ Gemeint ist damit nicht die Kinderbetreuung, sondern etwa das permanente Einhalten der Hygieneregeln, die regelmäßigen Corona-Selbsttests und die bevorstehenden Impfungen.

Von Dennis Nobbe