Peiner Kaufmannsgilde befürwortet Ausweitung der Gutscheinaktion

Peine

Kritik gibt es an der geplanten zweiten 10-Euro-Gutscheinaktion der Stadt Peine, da sie sich wie auch beim ersten Mal im Mai/Juni 2020 ausschließlich an die Bürger der Fuhsestadt richtet. Auf diese Weise möchte die Stadt zum zweiten Mal die heimischen Händler in der Corona-Krise unterstützen und möglichst viel Geld in deren Kassen spülen. Die Kaufmannsgilde fordert eine Ausweitung der Aktion auf den gesamten Landkreis.

Der stellvertretende Gildemeister Ole Siegel sagt: „Nach der Ankündigung der zweiten Gutscheinaktion wurde verschiedentlich kritisiert, dass sie sich nur an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und nicht die der Gemeinden des Landkreises Peine richtet. Diese Kritik nehmen wir zum Anlass, unseren Wunsch nach einer kreisweiten Aktion zu unterstreichen.“

Es wurde Unzufriedenheit geäußert

Vorstandsmitglied Dunja Wittenberg ergänzt: „Auch mehrere meiner Kundinnen aus Gemeinden haben mir gegenüber ihre Unzufriedenheit geäußert. Und das sind Menschen, die ganz treu in Peine einkaufen.“ Daher fände sie es großartig, wenn die Stadt und alle Gemeinden sich auf eine konzertierte Maßnahme verständigen würden. Davon sollten dann natürlich auch die Geschäfte, Gastronomiebetriebe und sonstigen Anbieter in den Gemeinden profitieren, die von Zwangsschließungen betroffen waren. „Doch das haben wir nicht in der Hand. Das ist die ureigene Entscheidung von Stadt, Gemeinden und Landkreis“, so Wittenberg.

Dunja Wittenberg. Quelle: Ralf Büchler

Zum Ablauf einer solchen Aktion hält sich die Geschäftsführerin des Modehauses Schridde bedeckt: „ Ob der Kreis eine koordinierende Funktion wahrnimmt oder Stadt und Gemeinden das jeweils selbst organisieren, ist mir ehrlich gesagt egal. Auf jeden Fall wäre jedoch eine Ausweitung der in der Stadt geplanten Aktion gut.“

Ob es dazu kommt, will sie nicht prognostizieren. Dass zumindest die Stadt eine Neuauflage anstrebt, begrüße die Kaufmannsgilde natürlich. „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“, so Wittenberg abschließend.

Zum Hintergrund: Unter dem Motto #Peinehältzusammen 2.0 wiederholt Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) zusammen mit der Mehrheit der Fraktionen des Peiner Rates die erfolgreiche Aktion, die bereits im April 2020 gelaufen ist. Es sollen im Juni erneut 10-Euro-Gutscheine im Wert von insgesamt rund 500 000 Euro an die Peiner Bürger ausgegeben werden, die damit in Geschäften in der Fuhsestadt einkaufen können. Ziel ist es, die von der Corona-Krise betroffenen Firmen aus den Bereichen Dienstleistung, Einzelhandel und Gastronomie zu unterstützen.

Von Thomas Kröger