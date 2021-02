Peiner Kaufleute kritisieren zu hohe Mieten und befürchten Leerstand

Peine

Viele Peiner Kaufleute ärgern sich über zu hohe Mieten. Lars Kückelhahn vom Spielzeugladen Eulies an der Breiten Straße betont: „Diese horrenden Preise sorgen dafür, dass vor allem in der Corona-Krise zahlreiche Existenzen in der Fuhsestadt bedroht sind.“ Die Politik und auch die Kaufmannsgilde müsse auf die Vermieter einwirken, „damit es endlich wieder vernünftige Mietpreise gibt“.

Das Grundproblem in der Innenstadt seien nicht etwa die Farbe des Kopfsteinpflasters, die antiken Parkbänke oder ein falsches Beleuchtungskonzept.. „Das wirklich große Problem sind die extrem überzogenen Mieten für Gewerbeflächen. Schaut man zurzeit auf Immobilien-Webseiten sind die aufgerufenen Mietpreise, trotz Corona und hoher Leerstände unfassbar und unerklärlich hoch. Warum?“, fragt Kückelhahn. Klar sei maximaler Profit der Hauptantrieb der Vermieter, und ihr Ziel sei es natürlich auch, den Wert der eigenen Immobilie in die Höhe schnellen lassen. Und es gebe ein weiteres Problem: Kleine Läden wie in der Fuhsestadt seien meist nur „Peanuts“ im Portfolio der Makler.

Lars Kückelhahn von Eulies Spielwaren. Quelle: Nicole Laskowski

Der Kaufmann fordert: „Genau hier müssen Gremien aus Stadt, Politik sowie Kaufmannschaft ansetzen und den Dialog mit Vermietern und zuständigen Maklern suchen. Mitgestalten und beraten. Mit zu hohen Mieten und langen Verträgen kann man keine neuen und jungen Unternehmer locken. Mietverträge müssen gerade am Anfang attraktiver und im Mietpreis niedriger gestaltet werden.“ Spätere Umsatzbeteiligung oder moderate vertraglich vereinbarte Mietpreiserhöhungen seien auf der Vermieterseite auch später noch möglich. Sinnvoll ist laut Kückelhahn dieses Vorgehen: „Mann muss den jungen Geschäftsleuten den Einstieg vereinfachen, um dauerhafte Mieten erzielen zu können. Denn Leerstände nützen beiden Seiten nichts.“

An dieser Stelle müsse schnellstmöglich angesetzt werden. „Hier muss der Hauptfokus zur Rettung der Innenstädte liegen. Unsere Stadt hat das Potenzial und die Bewohner für eine tolle Zukunft. Die Weichen müssen jetzt richtig gestellt werden. Für konstruktive Gespräche stehe ich bereit“, sagt der Geschäftsmann.

Das sagt der Bürgermeister Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) sagt: „Der Wunsch von Herrn Kückelhahn, dass die Mieten für Gewerbetreibende in der jetzigen Pandemie-Situation angepasst werden sollten, ist aufgrund der fehlenden Umsätze nur allzu verständlich. Man sollte tatsächlich ein gemeinsames Gespräch aller Beteiligten anregen und versuchen, einen für alle tragfähigen Kompromiss zu finden. Allerdings haben weder die Politik noch die Verwaltung hier konkrete Einflussmöglichkeiten auf die Vermieter und die vereinbarte Mietzinshöhe.“ Es gelte daher, an die soziale Verantwortung gegenüber den Vertragspartnern (Mietern) und der örtlichen Gemeinschaft zu appellieren. Es gehe auch um das gesellschaftliche Miteinander und um den Zusammenhalt vor Ort. „Sobald es das Infektionsgeschehen vor Ort und im Land wieder zulässt, werde ich daher zu einem solchen ,Runden Tisch’ der beteiligten Akteure vor Ort einladen. Denkbar wäre sicherlich auch ein Online-Format, von einem persönlichen Treffen der Betroffenen, Beteiligten und Verantwortlichen halte ich persönlich allerdings deutlich mehr, vor allem im Hinblick auf die Erfolgsaussichten“, so Saemann. Allerdings dürfe dabei nicht unberücksichtigt bleiben, „dass die als Vermieter agierenden Eigentümer ebenfalls Unternehmer sind und teilweise genauso wie ihre Vertragspartner finanziellen Verpflichtungen unterliegen und unter den Auswirkungen der jetzigen Situation ebenfalls leiden“.

Unterstützung erhält Kückelhahn von der Peiner Kaufmannsgilde. Vorstandsmitglied John-Oliver Hartmann erklärt: „Realistische Mietpreise sind existenziell für die Vitalität einer Innenstadt. Auch wir bauen darauf, dass Mietpreise sich der aktuellen Situation anpassen. Preisbildungen unterliegen aber in unserem Wirtschaftssystem in der Regel keiner staatlichen Regulierung, so dass entsprechende Forderungen nur appellativen Charakter hätten.“ Daher ziele die Kaufmannsgilde darauf ab, dass die Attraktivität der Innenstadt systematisch verbessert werde. „Und wir weisen daraufhin, dass die Miete der Firmen im Rahmen der Corona-Überbrückungshilfe III aktuell bei starken Umsatzeinbrüchen vom Bund gefördert wird“, so Hartmann.

