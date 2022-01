Suche erfolgreich: Die Polizei hat in Peine einen 25-Jährigen verhaftet, der am Mittwochmorgen aus dem Maßregelvollzug in Königslutter geflohen ist. Per Radiodurchsage war zuvor vor einem „möglicherweise gewaltbereiten Mann“ gewarnt worden. Auf der Flucht versteckte er sich auf einer Zugtoilette.