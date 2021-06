Peiner Innenstadt: Maskenpflicht wird aufgehoben

Kreis Peine

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine bewegt sich seit dem 28. Mai durchgehend unter dem Wert von 35. Dementsprechend gelten ab Freitag, 4. Juni, die Regeln der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen unterhalb einer Inzidenz von 35. Der Landkreis Peine hat heute eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Zudem wird ab dem 4. Juni die Maskenpflicht in der Peiner Innenstadt (Umgebung Breite Straße und Bahnhofsumfeld) aufgehoben. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt gemäß der aktuell geltenden Niedersächsischen Corona-Verordnung jedoch weiterhin beispielsweise auf Parkplätzen und in Eingangsbereichen von Räumen, in denen eine Maskenpflicht gilt (Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomie und so weiter).

„Wir empfehlen, auch weiterhin eine Maske zu nutzen, wenn viele Menschen unterwegs und so Abstände zu anderen gering sind. Die Gefahr, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, ist trotz niedriger Inzidenz und gerade aufgrund der Lockerungen weiterhin gegeben. Deshalb ist es wichtig, dass sich jeder Einzelne auch zukünftig umsichtig und vorsichtig verhält, um sich und andere zu schützen. Nur so können wir erreichen, dass die Inzidenz niedrig bleibt und die erreichten Lockerungen Bestand haben“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß.

Von der Redaktion