Peiner Innenstadt: Große Klimademo mit vielen Akteuren am Freitag

Peine

Trommeln für das Klima: Die Peiner Ortsgruppe „Health for future“ (Gesundheitsberufe für die Zukunft) ruft für Freitag, 24. September, um 14 Uhr zur großen Klimademo auf. Gemeinsam mit der Gruppe „Fridays for future“, der Peiner Bio-AG, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), dem Naturschutzbund und dem Peiner Weltladen startet die Aktion im Zuge des globalen Klimastreiks 2021 an der Fußgängerbrücke beim Bahnhof.

„Wir wollen deutlich machen, dass eine Mehrheit der Gesellschaft über alle Generationen hinweg politisches Handeln fordert, um die Klimakrise und das weltweite Artensterben einzudämmen und das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens einzuhalten“, sagt Mit-Organisatorin Dorothea Marhenke.

Zivilisationskrankheiten durch Umweltschutz vermeiden

„Viele Maßnahmen, die einen positiven Effekt auf Umwelt und Klima haben, wirken sich auch unmittelbar auf die Gesundheit aus und steigern die Lebensqualität. Durch eine verringerte Luftverschmutzung, mehr aktiver statt motorisierter Fortbewegung und eine ausgewogene Ernährung werden viele Zivilisationserkrankungen vermieden “, sagt die Peiner Gynäkologin. Eine aktuelle Studie schätze, dass die sofortige und konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens alleine in Deutschland ab Mitte des Jahrhunderts 150 000 frühzeitige Todesfälle im Jahr verhindern könne. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Auftreten neuer Infektionserreger und Pandemien komme, solle durch konsequenten Klima- und Umweltschutzverringert werden.

Bundestagswahl stellt die Weichen für Klimapolitik

Mit der Bundestagswahl 2021 stehe man an einem wichtigen Scheideweg. „Das Erreichen der Klimaneutralität bis 2035 muss die politische Agenda bestimmen, damit Deutschland seinen Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens nachkommt“, fordert Marhenke. Ohne konsequentes Handeln in den nächsten vier Jahren rücke das Ziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, in unerreichbare Ferne. „Die Auswirkungeneines ungebremsten Klimawandels auf planetare und menschliche Gesundheit wären verheerend“, so die Peiner Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Die politische Richtung, die mit den Bundestagswahlen eingeschlagen werde, sei somit entscheidend für den Erhalt einer lebenswerten Zukunft.

Samba-Band der Kreismusikschule begleitet Demo-Zug

„Noch haben wir es in der Hand, die globale Erwärmung und ihre Folgen zu begrenzen. Wir brauchen schnelle und dauerhafte Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft. Je länger wir warten, umso schwieriger und teurer wird es. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Wir müssen handeln, jetzt!“, fordert die Aktivistin.

Begleitet werden die Demonstrierenden von der Samba-Band der Kreismusikschule Peine. Auf dem historischen Marktplatz am Brunnen wird jede beteiligte Gruppe ein kurzes Statement abgeben. Eine rege Beteiligung ist gewünscht, alle Generationen sind willkommen.

Von Mirja Polreich