Peiner Innenstadt: Es gibt weitere 1,1 Millionen Euro für mehr Attraktivität

Peine

Gute Nachricht aus Berlin: Der Peiner Bundestagsabgeordnete und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) teilt mit,dass das Programm zur Innenstadtentwicklung der Stadt Peine vom Bund unterstützt wird: „Peine erhält etwa 1,1 Millionen Euro Fördermittel für ihr Konzept zur Innenstadtentwicklung.“ Im September hatte bereits das Land Niedersachsen verkündet, dass die EU eine Million Euro für die Förderung der Peiner City bereit stellt. Dieses Projekt lautet „Zukunftswerkstatt Innenstadt“. Somit stehen jetzt insgesamt mehr als zwei Millionen Euro zu Bewältigung der Folgen der Coronakrise zur Verfügung.

Hubertus Heil. Quelle: Archiv

In der Peiner Innenstadt sollen zum Beispiel ein Digital-Marketing auf- und die Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut werden. Zudem will man ein „innovatives Lichtkonzept“ erstellen. Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) freut sich darüber: „Wir haben im Rahmen des Interessen-Bekundungsverfahrens in erneuter Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsförderung und den städtischen Tochtergesellschaften Peine Marketing und Stadtwerke ein Projekt mit dem Titel ,Peine 2030’ aufgesetzt. Das Hauptziel des Peiner Projektes ist, die Innenstadt attraktiv und lukrativ für alle Nutzer – Kunden, Touristen und Gewerbe – zu gestalten und eine höhere Frequentierung zu bewirken.“

Peine soll digital sowie live erlebbar werden und einen Ausflug wert sein. Die zugesagten Mittel aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ würden eine erneute Chance bieten, einen Veränderungsprozess in der City in Gang zu setzen. „Dabei werden sicherlich auch definierte Projekte aus der laufenden ,Zukunftswerkstatt Innenstadt’ Berücksichtigung finden können“, erläutert Saemann. Dazu hatte es im November bereits eine Online-Umfrage unter Peiner Bürgern gegeben. Die Auswertung erfolgt noch. Vorgeschlagen wurden aber bereits eine grüne Oase mitten in der Stadt, eine offene Bühne, Lichteffekte und neue Sitzflächen.

Der Bund bewilligt somit in Peine erste Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, das mit insgesamt 250 Millionen Euro ausgestattet ist. Das Programm soll den Innenstädten den Neustart aus der Corona-Pandemie erleichtern. Der Bund unterstützt die Gemeinden, lebendige und attraktive Ortskerne und Stadtzentren zu entwickeln oder zu erhalten.

Klaus Saemann. Quelle: Privat

„Peine war frühzeitig dabei“

Die Kommunen waren im Sommer aufgerufen worden, Projektvorschläge für innovative Konzepte und Handlungsstrategien einzureichen. „Die Stadt Peine war hier frühzeitig ganz vorne dabei,als eines der ersten Mittelzentren. Umso mehr freut es mich, dass unsere Stadt dem Aufruf gefolgt ist und nun mit einer Fördersumme von etwa 1,1 Millionen Euro Berücksichtigung findet. Wir wollen einlebendiges Stadtzentrum, das die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt – denn diese sind das Markenzeichen von Peine“, betont Hubertus Heil.

Von Thomas Kröger