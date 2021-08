Peiner Impfzentrum schließt am Freitag, 3. September

Peine

Zum letzten Mal werden am Freitag, 3. September, Impfungen im Peiner Impfzentrum durchgeführt. Personen, die nach diesem Datum einen Termin im Impfzentrum erhalten haben, werden gebeten, dringend Kontakt mit dem Zentrum an der Woltorfer Straße aufzunehmen.

„Wie nun bekannt wurde, haben einige Personen auch nach der geplanten Schließung des Peiner Impfzentrums noch einen Termin für die Impfung über das Impfportal des Landes erhalten. Die Gründe hierfür können von Seiten des Impfzentrums leider nicht nachvollzogen werden“, erklärt die Kreissprecherin Katja Schröder.

Die Betroffenen werden gebeten, dringend per E-Mail an impfen@landkreis-peine.de Kontakt mit dem Impfzentrum aufzunehmen, damit die auftretenden Fragen geklärt und Terminabsprachen erfolgen können.

Vor der Schließung bietet das Impfzentrum Peine am Mittwoch, 18. August, und Donnerstag, 19. August, in der Zeit von 18 bis 21.30 Uhr noch eine „After-Work-Zweitimpfung“ in den Räumen des Impfzentrums, Woltorfer Straße 77a, an.

„Angesprochen sind alle Personen, die bei der After-Work-Impfung am 28. und 29. Juli ihre Erstimpfung erhalten haben“, sagt Schröder.

Die Impfungen erfolgen mit dem Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer. Zur Impfung mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und, sofern vorhanden, der Impfpass.

Von Mirja Polreich