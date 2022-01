Peiner Impfstation impft jetzt täglich Kinder 

Kreis Peine

Die Zahl steigt rapide: Rund 40 000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren haben laut Robert-Koch-Institut in Niedersachsen bereits eine Corona-Impfung erhalten. Kinderärzte, Hausärzte, Impfzentren – auch im Landkreis Peine sind die Corona-Impfungen für Kinder auf mehrere Schultern verteilt, deshalb gibt es auch keine kreisweiten Zahlen. Den größten Anteil an erfolgten Kinder-Impfungen im Kreis dürfte derzeit die Impfstation am Peiner Klinikum haben. „Zwischen 600 und 700 dürften es sein. Die Nachfrage ist so groß, dass wir uns entschieden haben, jetzt täglich Kinderimpfungen anzubieten“, sagt Betreiber Dr. Jan Heinemann. Geplant war das zunächst nicht, für Kinder waren Termine freitags und samstags freigehalten. Am 17. Dezember hatte die Impfstation erstmals Fünf- bis Elfjährige geimpft.

Besuch der Oma mit einer Impfung verbunden

Der Mediziner stellte zudem fest, dass Kinder mit ihren Eltern auch aus anderen Landkreisen anreisen. In den Ferien hätten sogar Fünf- bis Elfjährige aus Städten wie Hamburg oder München mit ihren Eltern das unkomplizierte Angebot wahrgenommen. „Sie haben in den Weihnachtsferien ihre Großeltern besucht und festgestellt, dass hier ein Termin bequem zu buchen ist“, merkte Heinemann an.

Long Covid gibt es auch bei Kindern

Er freut sich aus medizinischer Sicht über die gute Nachfrage. Denn: „Kinder erkranken zwar laut Statistiken seltener schwer an Corona, doch auch bei ihnen gibt es Fälle von Long Covid. Sie müssen damit noch viele Jahre leben, das ist eine Hypothek für den Rest des Lebens“, betont der Arzt. In den Informationsgesprächen weisen die Impf-Ärzte auf mögliche Nebenwirkungen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Muskel- und Gelenkschmerzen hin. „Wir versuchen den Eltern mitzugeben, dass Kinder anders reagieren – bei ihnen kommt alles schneller, geht aber auch schneller wieder“, so Dr. Heinemann.

Infos und Termine im Internet unter https://www.terminland.eu/impfstation-peine/

Von Christian Meyer