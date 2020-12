Peine

Die Pit-Bull-Mischlingshündin Sunny kam am als Fund-Tier im Peiner Tierheim an. Bislang hat sich niemand gemeldet, der diese Hündin vermisst. Sunny ist ungefähr im Januar 2020 geboren und eine sehr liebe und anhängliche Hündin. Sie ist sehr aufgeschlossen und geht auf jeden Menschen freundlich zu. Als Junghündin ist sie natürlich sehr bewegungsfreudig und möchte täglich viel spazieren gehen und spielen. Mit Artgenossen ist sie bedingt verträglich, Sunny möchte vermutlich lieber Einzelhündin sein. Katzen ignoriert sie, soweit das bisher festgestellt werden konnte. Sunny geht gut an der Leine und möchte nun in ein neues, endgültiges Zuhause umziehen.

Wer Sunny und die anderen Tiere einmal kennenlernen möchte, kann sich zurzeit nur telefonisch an das Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee 20. wenden. Die Telefonzeiten: montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 7.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr, dienstags von 7.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 7.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr.

