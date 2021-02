Peiner Hotels bieten Zimmer für ungestörtes Homeoffice-Arbeiten an

Peine

Homeoffice ist während der Corona-Zeit zur Normalität geworden. Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus – doch kann es dort so einiges geben, was die Konzentration stört. Seien es herumtobende Kinder, bellende Hunde oder der Nachbar, der den Lockdown als Gelegenheit fürs (lautstarke) Renovieren nutzt. Wer seine Ruhe haben möchte und nicht während der Arbeit daheim auf Kinder oder Haustiere aufpassen muss, kann auf ein Hotel ausweichen. Auch in Peine werden „Homeoffice-Zimmer“ angeboten. Allerdings ist das womöglich vielen Leuten gar nicht bewusst, denn die Hotels bewerben dieses Angebot nicht.

„Damit die Leute ungestört arbeiten können, können sie bei uns solche Zimmer bekommen“, sagt Felix Deneke, Rezeptionist des Best Western Hotel Peine-Salzgitter am Ammerweg. Schon seit vergangenem Jahr gibt es dieses Angebot, allerdings nur direkt auf Nachfrage im Hotel. Buchungen über Portale sind nicht möglich. „Werbung machen wir dafür nicht, entsprechend hält sich die Nachfrage eher in Grenzen“, erklärt Deneke. Gebucht werden kann das Zimmer tageweise – also ganz wie unter regulären Bedingungen. Kostenfreies WLAN, das fürs Arbeiten genutzt werden kann, stehe auch zur Verfügung, so Deneke.

Bereits seit 2020 bietet das Best Western Peine-Salzgitter Zimmer fürs Homeoffice-Arbeiten an. Quelle: Ralf Büchler

Das Angebot gibt es bei drei Hotels im Peiner Stadtgebiet

Das Angebot bietet ebenfalls das Hotel Stadt Peine am Schwarzen Weg – 72 Zimmer können theoretisch fürs Homeoffice genutzt werden, erklärt Leiter Sidan Alin. Auch hier gibt es keine Werbung: „Wer möchte, bekommt auf Nachfrage ein Zimmer tageweise.“

Das Hotel Stadt Peine am Schwarzen Weg. Quelle: Nina Schacht

Ganz ähnlich ist es im Hotel Schönau an der Peiner Straße in Stederdorf: „Das Angebot hatten wir bereits in der ersten Phase der Pandemie“, sagt Inhaber Torben Hacke. Damals sei es sogar beworben worden. „Die Nachfrage war damals aber nicht gerade groß, also machen wir jetzt keine Werbung mehr dafür“, erklärt Hacke. Wer möchte, bekommt auch in Stederdorf auf Nachfrage ein Hotelzimmer fürs Homeoffice.

Touristische Übernachtungen sind derzeit in Hotels nicht erlaubt

Angewiesen sei Hacke darauf derzeit aber erfreulicherweise nicht, sagt er: „Unter der Woche ist bei uns die Auslastung den Umständen entsprechend gar nicht schlecht.“ Bei den Kunden handle es sich ausschließlich um Geschäftsreisende, denn Übernachtungsmöglichkeiten für touristische Zwecke werden der aktuellen Corona-Verordnung entsprechend noch nicht wieder zur Verfügung gestellt.

Übrigens bietet das Homeoffice-Arbeiten im Hotel neben Ruhe auch noch andere Vorteile: Meist gibt es eine schnelle und stabile Internetverbindung, außerdem wird auf Wunsch Essen aufs Zimmer geliefert. Dort gibt es Snacks und oftmals auch eine Kaffeemaschine - also fast wie zu Hause. Der nahe liegende Nachteil: Natürlich ist ein Hotelaufenthalt nicht kostenlos.

Von Dennis Nobbe