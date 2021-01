Peine

Das Dröhnen des Motors des 67-Tonnen-Kollosses und das Knacken von Metall und Schutt war schon von weitem in der Peiner Fußgängerzone zu hören. Der spezielle Langarm-Bagger des Lehrter Unternehmens A&S Betondemontage drehte Donnerstag seine ersten Aufwärmrunden auf dem Gelände der Hertie-Brache.

Freitag sollen größere Teile zum Einsturz gebracht werden

Der Start von größeren Abrissarbeiten ist jedoch auf Freitag verschoben worden. Bei kleineren Arbeiten an den Baracken des City-Centers sollte sich Bagger-Spezialist Andreas Meyer noch an sein nagelneuen Riesen-Abbruch-Bagger und dessen Scheren-, Löffel- und Zangenaufsätze gewöhnen. „Aber Freitag kommt richtig Bewegung in die Sache, da werden wir dann auch mit einem zweiten Bagger im Einsatz sein“, kündigte Projektleiter Jesko Gawarecki an, der für A&S zusammen mit Torsten Gleisberg den Hertie-Brachen-Abriss koordiniert.

Anschaulicher Größen-Vergleich: Im Hintergrund ist der Langarm-Abbruch-Bagger der Firma A&S Betondemontage zu sehen, direkt davor fährt ein Baggerlader Schutt und stapelt ihn haufenweise. Quelle: Christian Meyer

Ein Bagger-Arm, der auch Hochhäuser abreißen kann

Viele Peiner kiebitzten im Laufe des Tages schon mal durch die Drahtgitter der Bauzäune in die ehemalige Einkaufspassage in der Lindenstraße. Kinder staunten über den XXL-Bagger, der seinen Arm so lang machen kann, dass er damit locker Hochhäuser zum Einsturz bringen kann. Eine kleine Kette am Greifer reicht Baggerfahrer Andreas Meyer, um einen tonnenschweren Baucontainer in Windeseile zu drehen. Seinem Baggerfahrer traut Projektleiter Gawarecki ohnehin einiges zu: „Er könnte mit einer Gabel an der Schaufel Essen von einem Teller aufnehmen“, flachste er.

Teil-Sperrungen in der Fußgängerzone

Wenn Freitag die größeren Abrissarbeiten starten, werden täglich übrigens bis zu zehn Lkw-Touren pro Tag von der Baustelle abgehen, um den Schutt zu entsorgen.

Wegen der Arbeiten für das künftige Lindenquartier gibt es derzeit auch in der Peiner Fußgängerzone Behinderungen. Die Bahnhofstraße ist in Höhe des Fotostudios Polstorff teilweise gesperrt. Die Stadtwerke und die Stadtentwässerung verlegen hier neue Leitungen für die künftige Versorgung des Lindenquartiers mit Wasser und Fernwärme.

