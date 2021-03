Peiner Hertie-Brache: Abriss der Parkhaus-Auffahrt könnte vorgezogen werden

Peine

Gute Nachrichten von der Hertie-Brachen-Baustelle: Das mögliche Fledermaus-Vorkommen auf dem Dach der Ruine wird die Abrissarbeiten nicht entscheidend verzögern. Das hoben die Projektleiter des Lehrter Abbruchunternehmens A&S Betondemontage, Jesko Gawarecki und Torsten Gleisberg, Donnerstag bei einem Baustellen-Rundgang hervor.

Ein externes Unternehmen hatte mit fest installierten Ultraschall-Geräten über einen längeren Zeitraum eine Fledermaus-Ortung vorgenommen. Zunächst wurden Schwingungen gemessen, später aber schon nicht mehr. „Die Experten begleiten uns von Anfang an“, betonte Gawarecki. Um keine Fledermaus zu verletzen, die sich vielleicht doch noch versteckt hat, wird an der betroffenen Aufkantung am Flachdachrand, der sogenannten Attika, nun händisch gearbeitet. Nicht große Maschinen reißen ab, sondern die Mitarbeiter montieren die Attika mit dem Akkuschrauber und Brecheisen ab. „Das ist eine Extra-Vorsichtsmaßnahme“, unterstreicht Gawarecki.

Abriss der Parkhaus-Auffahrt könnte vorgezogen werden

Der Mehraufwand kann an anderer Stelle aber wieder aufgeholt werden. „Vielleicht ziehen wir den Abriss der Auffahrt zum Parkhaus vor“, erläutert der A&S-Projektleiter. Zumindest hat das Abrissteam schon einen beeindruckenden Durchbruch unter dem Parkdeck dafür hergestellt. „Da passt sogar unser Longfront-Bagger durch, wenn er sich flach macht“, sagt Jesko Gawarecki. Auf den zwei Etagen des Parkdecks wird derzeit zwar eifrig abgerissen, doch die kleinen Kompaktlader, die den Bauschutt von den Dächern schieben, benötigen die Auffahrt zum Parkhaus nicht. „Sie wurden hochgehoben, das ist Zeitsparender“, verrät der Projektleiter mit einem Schmunzeln.

Ziel: Abriss bis Ende Mai erledigt Aus einem Schandfleck soll Peines Herzensprojekt „Lindenquartier“ werden: Peines Bürgermeister Klaus Saemann geht es bei den Abrissarbeiten der Hertie-Brache wie einem großen Teil der Peiner Bevölkerung – er freut sich, dass es nun sichtbar vorangeht und sich die Arbeiten mit großen Schritten auf die Räumung des kompletten Baufeldes zubewegen. Damit sei laut vorsichtiger Schätzung der Projektleiter Jesko Gawarecki und Torsten Gleisberg voraussichtlich zu Ende Mai 2021 zu rechnen, teilte Saemann nach seinem jüngsten Baustellen-Rundgang mit der Abbruchfirma mit. Saemann berichtete von „beeindruckende Perspektiven aus den verschiedensten Blickwinkeln“ und staunte ebenfalls über den 67-Tonnen-Bagger, dessen Spezialzange durch eine spezielle Winkelstellung der Scherenarme zu einer besonderen Kraftübertragung in der Lage sei. Die Peiner „Eulies“-Spielwaren-Betreiber Lars Kückelhahn und Nils Willmann haben ihre Freude über die Abrissarbeiten sogar mit einem launigen Video im Internet geteilt: Sie postierten einige ihrer Spielzeug-Bagger und -Laster aus dem Geschäft in einer Abrisspause direkt vor dem 67-Tonnen-Bagger. Was für ein Größenunterschied!

Durch diesen Durchbruch passt sogar der Longfront-Bagger, wenn er sich flach macht. Quelle: Christian Meyer

Friseur und Blumenhändler sind umgezogen

Welche Kraft der 67-Tonnen-Bagger hat, bewies Kranführer Andreas Meyer auch Donnerstag wieder eindrucksvoll. Einen Riesen-Container für Bauschutt zieht er mit seiner XXL-Baumaschine so schnell von A nach B, dass Beobachter nur staunen können. Derzeit lässt er den Greifer-Aufsatz vor allem in die Parkhaus-Wände krachen. Die Flachbauten des ehemaligen City Centers in der Passage vor Hertie sind derweil bis auf ein kleines Gebäude am Rand dem Erdboden gleich gemacht. So können Baustellen-Kiebitze jetzt sogar vor der Fußgängerzone aus gut auf das Abrissgelände blicken und die Projektleiter freuen sich über mehr Platz zum Rangieren von Großmaschinen und Lagern von Bauschutt.

Zur Galerie Die Flachbauten des City Centers sind bereits dem Erdboden gleichgemacht, jetzt geht es am Parkdeck weiter.

Auch das Gebäude mit dem einstigen Blumenladen von Edgar van Beekhuizen direkt an der Fußgängerzone soll bald weichen. Die Stadtwerke hätten bereits mit dem Ausbau von Zählern begonnen, verrät Gawerecki. Der Blumenhändler aus Holland ist in das gegenüberliegende Gebäude eingezogen – als Nachmieter von Rolf Peix, der dort sein Traditionsgeschäft „Wäsche Peix“ schließt. Auch Friseur Murat Yilmaz wird mit seinem Salon die Seiten wechseln, auch er hat in dieser Ladenzeile am Gröpern seine neue Adresse gefunden.

Ende 2022 soll das Edeka-Center eröffnen

Ihre Geschäfte haben sie damit also künftig ganz in der Nähe des neu entstehenden Lindenquartiers. Rund 40 Millionen Euro will Investor Thomas Hoppe von der Firma THI Holding aus Hannover in das Innenstadt-Projekt investieren. Auf der ehemaligen Hertie-Brache soll nicht nur ein großes Edeka-Center Ende 2022 eröffnen, es soll auch eine Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie, Wohnraum und Arztpraxen entstehen.

Von Christian Meyer