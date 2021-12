Peine

Die Stadt Peine hat jetzt den Entwurf des Haushaltsplans 2022 vorgestellt. Das Defizit beträgt 10,3 Millionen Euro. Um das finanzielle Loch zu schließen, wird zum Beispiel im nächsten Jahr die Grundsteuer erhöht.

Das wird Haus- und Grundbesitzer ärgern: Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B soll von 405 auf 430 Prozent erhöht werden. Die Verwaltung erwartet dadurch Mehrerträge in Höhe von rund 580 000 Euro. Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) sagt: „Dem Rat eine Grundsteuererhöhung vorzuschlagen, ist sicherlich kein Vorschlag, der Freude bereitet. Wir wollen den Einwohnerinnen und Einwohnern aber auch weiterhin ein Angebot bieten, welches einer angemessenen finanziellen Ausstattung bedarf.“

Bürgermeister Klaus Saemann. Quelle: Archiv

Stadtrat Christian Axmann wird konkret: „Die Stadt wird trotz intensiver Aufgaben- und Ausgabenkritik ein strukturelles Defizit in Höhe von gut zehn Millionen Euro ausweisen müssen. Insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung haben wir eine Unterdeckung von rund zwölf Millionen Euro.“ Für die Kinderbetreuung im Kreis Peine seien durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung die Stadt und die Gemeinden verantwortlich. „Die Beteiligung des Landkreises Peine an den Kosten für die frühkindliche Bildung ist bei weitem nicht ausreichend“, kritisiert Axmann. „Aus Sicht der Stadt ist es nur folgerichtig, dass der eigentlich zuständige Landkreis an dieser Stelle deutlich nachbessern muss“, beschreibt Bürgermeister Saemann die Situation.

Er ergänzt: „In vielen Bereichen wird uns durch enorme Kostensteigerungen die letzte Luft genommen, die es braucht, um auch gestaltend die Herausforderungen meistern zu können. Nicht selten haben wir im Baubereich Preissteigerungen von 15 bis 20 Prozent hinzunehmen.“ Die zusätzlichen Ausgaben würden sowohl Bauvorhaben, die bereits begonnen sind, aber auch Maßnahmen, die sich im Ausschreibungsstadium befinden, betreffen. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind deutlich zu spüren“, schließt ein besorgter Bürgermeister.

Finanziell schwierige Lage

Im Haushaltsplan stünden den städtischen Erträgen in Höhe von 104,3 Millionen Euro Ausgaben von 119,1 Millionen Euro gegenüber. Es liege somit ein Minus von 14,8 Millionen Euro vor. Bereinigt betrage das strukturelle Defizit 10,3 Millionen Euro. Die Verwaltung schlägt dem Rat vor, trotz der finanziell schwierigen Lage notwendige Investitionen zu tätigen, um die kommunale Infrastruktur an den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner zu orientieren und entsprechend auszubauen. Dies würden vor allem die Investitionen an den städtischen Kindertagesstätten, den Schulstandorten, in die kommunale Infrastruktur wie Straßen und Brücken und die Erschließung weiterer Baugebiete deutlich machen. Saemann erklärt: „Wir möchten im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von rund 18 Millionen Euro auf den Weg bringen.“ Die Investitionen seien ausgewogen auf die Kernstadt und die Ortschaften aufgeteilt.

Stadtrat Christian Axmann. Quelle: Archiv

Diese Investitionen seien aber nicht zum Nulltarif zu haben, das müsse jedem klar sein. Daher sei die für das kommende Jahr geplante Kreditaufnahme mit acht Millionen Euro zwar wiederum ein „kräftiger Schluck aus der Pulle“, aber und im Hinblick auf die gesteckten Ziele vertretbar, fast alternativlos. Und auch in 2023 sollen notwendige Investitionen getätigt und begonnene fortgeführt werden. Dafür sieht der Entwurf Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7,6 Millionen Euro vor. Zur Erklärung: Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der der Rat die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Der Bürgermeister weiter: „Das Geschäft ist zunehmend schwieriger geworden. Dennoch können wir auch an einer Vielzahl von Förderprogrammen partizipieren.“

Der Peiner Haushalts-Entwurf 2022 wird jetzt in die politischen Gremien gehen: Begonnen wird im Januar mit den Ortsräten. Die Fachausschüsse beraten ab Mitte Februar, und die Beschlussfassung im Rat ist für den 24. März vorgesehen.

Von Thomas Kröger