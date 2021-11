Die Ankündigung der Bundesregierung, dass künftig verstärkt das Präparat von Moderna verimpft werden soll, irritiert viele Menschen. „Dafür gibt es keinen Grund“, sagt Dr. Lars Peters. In der PAZ erklärt er, warum die Corona-Impfstoffe mindestens gleichwertig sind.

Dr. Lars Peters steht in seinem Impfzentrum an der Eichendorffstraße in Peine. Quelle: Michael Lieb