Peiner Härkebrauerei spendiert „Trinkgeld“ für Vereine

Peine

Erfolgreiche „Trinkgeld“-Aktion: Im März hatte die Braumanufaktur Härke angekündigt, jeden gekauften Härke-Bierkasten mit einen Euro pro Kasten zu belohnen. Die Kunden konnten entscheiden, welcher Verein oder welche Freiwillige Feuerwehr das „Trinkgeld“ erhalten soll. Die Kassenbons wurden zusammen mit einem Teilnahmeformular bei der Braumanufaktur abgegeben oder an die Brauerei geschickt werden. Die Aktion ist nun beendet. 28 Vereine und Feuerwehren im Peiner Land profitieren davon. Dabei gelangt ein vierstelliger Betrag zur Auszahlung.

„Mit der Aktion „Härke-Trinkgeld“ möchten wir von dem, was wir mit dem in Peine gebrauten Bier in der Region erwirtschaften, etwas an die Vereine in der Region zurückgeben“, so Härke-Marketingleiter Ingo Schrader. Härke-Prokurist Carsten Schild ergänzt: „Die Resonanz war hervorragend. Weil die Idee so gut angekommen ist, haben wir den Betrag verdoppelt.“

Die höchste Zahl von Bons ging an die Freiwillige Feuerwehr Adenstedt. Schriftführerin Sina Könnecke freut sich: „Aktionen wie diese zeigen, dass es Zusammenhalt und Kameradschaft nicht nur innerhalb der Feuerwehr gibt, sondern auch jenseits von Feuerwehruniform und Gerätehaus. Vielen Dank an die zahlreichen Privatpersonen, die uns ihre Kassenbons zur Verfügung gestellt haben.Durch die ,Trinkgeld’- Aktion ist es uns als Ortswehr möglich, ein wenig in neue feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände zu investieren.“ Auch die Freischießen-Korporationen wurden von den Bierkunden bedacht. Die meisten Bons wurden für den MTV Vater Jahn Peine eingereicht.

