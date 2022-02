Die Braumanufaktur Härke GmbH (ehemals Privatbrauerei Härke) ist eine 1890 von Ernst Härke in Peine gegründete Brauerei. Damals kaufte Härke aus Anderten bei Hannover die Rauls’sche Brauerei und den dazugehörigen Bierausschank. 1907 erfolgte die Umfirmierung in „Brauerei E. Härke“. Nach dem Tod ihres Mannes übernahm Elise Härke ab 1914 die Geschäftsführung, und nach ihrem Tod wurde 1927 ihr Sohn Heinrich Leiter der Brauerei. In dieser Zeit begann der Neubau des inzwischen denkmalgeschützten Brauereigebäudes „Am Werderpark 5“ nach einem Entwurf des Architekten und Stadtbaumeisters Anton van Norden (1879–1955). Als 1945 Heinrich Härke bei einem Verkehrsunfall starb, übernahm seine Witwe Änny Härke die Geschäftsführung. 1949 wurde die „Härke Bier-Vertriebs GmbH“ gegründet, und ein Jahr später übernahm Willy Schneider die kaufmännische Leitung des Unternehmens. 1971 erfolgte die Umwandlung des Unternehmens in die „Härke Brauerei KG“, deren Geschäftsführer Hans-Peter Härke wurde. 1982 kam es zur Umfirmierung in „Privatbrauerei Härke KG“, und Rainer Schneider übernahm die Funktion des Technischen Leiters. 1990 wurde das 100-jährige Firmenbestehen gefeiert. 1997 übernahm Matthias Härke die Finanzen und das Controlling des Unternehmens, und Martin Härke war leitender Braumeister. 2007 erfolgte die Umwandlung der Privatbrauerei Härke KG in die „Privatbrauerei Härke GmbH & Co. KG.“ Im September 2011 gab die Geschäftsleitung bekannt, einen Kooperationsvertrag mit der Einbecker Brauhaus AG geschlossen zu haben. Am 16. November 2012 meldete das Unternehmen Insolvenz an und wurde im Januar 2013 von der Einbecker Brauerei übernommen. Das Peiner Brauhaus produzierte zuletzt jährlich 70.000 Hektoliter. Im Februar 2013 nahm die neugegründete Gesellschaft Braumanufaktur Härke ihren Betrieb auf. Von den ehemals 34 Mitarbeitern wurden 16 Mitarbeiter übernommen. Geschäftsführer sind aktuell Martin Deutsch und Christoph Benseler.