Kreis Peine

Droht den Peinern wegen der Corona-Pandemie eine Geschenke-Knappheit unter dem Weihnachtsbaum? Ganz so schlimm wird es wohl nicht. Aber Materialknappheit durch Produktionsausfälle, gestörte Lieferketten oder auch Logistikprobleme durch Container-Staus in den Häfen sorgen für lange Lieferzeiten und mögliche Engpässe zur Weihnachtszeit. Händler im Peiner Land haben sich zwar darauf vorbereitet und Vorräte angelegt, sie raten aber dazu, sich frühzeitig um die Weihnachtsgeschenke zu kümmern, damit es keine Enttäuschungen gibt.

Nachfrageexplosion bei der „Weißen Ware“

Eine wahre Nachfrageexplosion bei der „Weißen Ware“, also Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Geschirrspülern oder Herden, hat Andreas Iseke beobachtet. „Wegen Corona konnten die Leute nicht in den Urlaub fahren, ins Kino oder Essen gehen“, erklärt der Inhaber des Elektrofachgeschäfts EP:Iseke in Groß Bülten. Also hätten sie es sich zu Hause schön eingerichtet, und das eine oder andere Gerät früher als sonst gekauft. Durch verstärktes Homeoffice seien auch PC oder Handys stark gefragt. Die aktuellen Lieferprobleme würden die Situation verschärfen. „Statt wie früher mit wenigen Tagen, muss man nun mit Lieferzeiten von drei bis sechs Monaten rechnen“, sagt Iseke.

Diese Situation hätte sich schon früh abgezeichnet und werde auch noch andauern, erklärt der Groß Bültener. Daher habe er sein Lager aufgestockt. Wer aber eine größere Auswahl oder ein bestimmtes Gerät haben will, sollte sich sputen. „Seriös kann ich nur verkaufen, was ich auf Lager habe oder was bei einem Verbundpartner vorrätig ist.“

Lieferzeiten von über einem Jahr

Dies sieht auch Karl-Martin Hotopp vom gleichnamigen Peiner Fahrrad-Geschäft so. „Wer eine große Auswahl haben will, hätte am besten schon gestern losgehen sollen.“ Auch er hat rechtzeitig Räder und E-Bikes auf Vorrat gekauft. „Im Moment geht es noch, aber wir können das kaum noch steuern.“ Wer eine ganz bestimmte Farbe oder ein Sondermodell im Sinn hatte, wird unter Umständen Kompromisse machen müssen. „Wir haben Lieferzeiten von über einem Jahr“, sagt Hotopp. „Vor zwei Wochen habe ich meine Bestellungen für 2023 abschicken müssen.“ Wer ein Fahrrad oder E-Bike kaufen will, sollte nicht zu lange warten, rät Hotopp. Denn: „Im kommenden Jahr werden die Preise steigen.“

Weihnachtsgeschenke – je früher, desto besser

Dem Peiner Geschäft „Eulies Spielwaren“ kommt der Umzug ins Rother-Haus zugute. Dadurch haben die Inhaber Lars Kückelhahn und Nils Willmann größere Lagerkapazitäten und Vorteile bei der Verfügbarkeit der Waren. „Aber wir rechnen auch mit Lieferengpässen zu Weihnachten – es ist ein bisschen wie ein Glücksspiel“, sagt Kückelhahn. Auch die beiden „Eulies“-Geschäftsführer haben rechtzeitig vorgesorgt und Ware bestellt. „Aber, wie es beim Kauf der Weihnachtsgeschenke schon immer ist – je früher, desto besser.“ Im Übrigen sind nicht nur Kinder Kunden des Spielwarengeschäfts, auch Erwachsene haben Spaß an Lego-Modellbausätzen oder Brettspielen.

Engpässe bei Winterjacken und dicken Pullovern

Carsten Senge, Mitinhaber des Modegeschäftes „Männersache“ in Peine, rechnet vor allem bei Winterjacken und dicken Pullovern mit Engpässen zu Weihnachten und auch in der Zeit danach. „Durch die feststeckenden Container kommen waren gar nicht oder verspätet an.“ Dazu komme, dass es bei Herstellern auch an Stoffen fehlen könnte. „Wir sind frühzeitig selber losgefahren und haben direkt bei Herstellern Ware gekauft“, schildert Senge. „Daher sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nahezu alles bedienen können.“ Aber auch er rät, rechtzeitig an die Weihnachtseinkäufe zu denken.

Helga Ruhnke aus Sehnde kauft rechtzeitig Weihnachtsgeschenke. Die 67-Jährige ist mit ihrem Mann Erwin (64) und den Enkeln Fynn (8) und Mika (7) auf dem Peiner Wochenmarkt. Quelle: Jan Tiemann

„Ich habe noch keine Geschenke gekauft, aber ich werde das rechtzeitig tun“, sagt Helga Ruhnke aus Sehnde. Die 67-Jährige ist mit ihrem Mann Erwin (64) und den Enkeln Fynn (8) und Mika (7) auf dem Peiner Wochenmarkt. Sie kaufe frühzeitig Geschenke, damit sie eine große Auswahl habe. „Außerdem sind dann die Preise günstiger.“

Katja Reinhardt (48) aus Vöhrum hat noch keine Geschenkideen. Aber die Wünsche ihrer Töchter Jette (13) und Janne (8) sind auch eher bescheiden. Quelle: Jan Tiemann

„Ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke gekauft und ich habe auch noch keine Idee“, sagt Katja Reinhardt aus Vöhrum. Die 48-Jährige hat mit ihren Töchtern Jette (13) und Janne (8) den Wochenmarkt besucht. „Wahrscheinlich kaufe ich wieder auf den letzten Drücker, aber es wird bestimmt noch etwas geben“, ist sie überzeugt. Und die Wünsche ihrer Töchter sind bescheiden. Jette wünscht sich einen Schlitten und Janne Spielzeug.

Ingeborg Wilke (56) und ihr Mann Hans-Werner (63) aus Peine schenken ganz entspannt Gutscheine. Quelle: Jan Tiemann

Keinen Stress mit Weihnachtsgeschenken haben Ingeborg und Hans-Werner Wilke aus Peine. „Wir verschenken Gutscheine“, sagen die Eheleute. „Bei sieben Enkelkindern verliert man den Überblick, was sie schon alles haben, sagt der 63-Jährige. Seine 56-jährige Frau ergänzt: „So können sich alle kaufen, was sie sich wünschen. Wir finden das vernünftig.“ Früher hätten sie Weihnachtsgeschenke gekauft, dann allerdings schon im Sommer.

Von Jan Tiemann