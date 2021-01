Peine

Vorsicht vor bösen Überraschungen! Bevor sich heutzutage jemand für ein Hotel oder ein Restaurant entscheidet oder einen Fernseher kauft, liest er Kunden-Rezensionen im Internet. Sicher ist sicher. Nach einem Reinfall mit unserer Fahrrad-Truppe in Neuhaus an der Ostsee mache ich das jetzt auch gründlich. Wir hatten uns damals zu sehr davon leiten lassen, dass es in 200 Meter Entfernung ein Brauhaus gibt. Als wir anreisten, hatte das Brauhaus geschlossen und wir übernachteten in einem Schmuddel-Hotel, in dem die Zahnputzbecher aus Bacardi-Gläsern das Beste waren. Dabei hatten uns die Rezensionen vorgewarnt.

Manche schreiben sogar Rezensionen fürs Amtsgericht

In Lahr, im idyllischen Notzenbachtal in der Westeifel, schrieb jemand sogar eine Rezension für das örtliche Amtsgericht. Dem gab er nur einen von fünf möglichen Sternen, denn auch er war nicht zufrieden: „Kann dieses Gericht nicht empfehlen. Habe wegen kümmerlichen 2 Promille den Führerschein abgenommen bekommen. In einer Wein-Gegend hätte ich mehr Verständnis erwartet“, begründete er. Ich war auch erstaunt: Ich habe gehört, in Bayern soll es bei ähnlichen Vorfällen sogar noch zwei Maß Weißbier als Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten geben...

Von Christian Meyer