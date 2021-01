Peine

Heute möchte ich einem Lebensmittel ein paar Zeilen widmen, das von den meisten Leuten als selbstverständlich angesehen wird: der Apfel. Äpfel bekommt man in jedem Supermarkt, sie wachsen sogar in vielen deutschen Gärten.

Doch hat der Apfel neben seiner Verfügbarkeit noch weitere Vorteile: Er ist gesund, kalorienarm (ein mittelgroßer Apfel hat etwa 80 Kilokalorien) und vielseitig verwendbar. Man kann einfach so in den Apfel reinbeißen, ihn als Bratenfüllung verwenden, Kuchen damit belegen, Mus oder Saft daraus machen, ihn kandieren und noch vieles mehr.

Hat auch der Zankapfel Vitamine?

Dabei hat der Apfel in mancherlei Hinsicht einen schlechten Ruf: In der Bibel ist das Obst Auslöser für den Rauswurf von Adam und Eva aus dem Paradies, aus der griechischen Mythologie stammt der Begriff Zankapfel, man beißt in den sauren Apfel – und der lateinische Name für die Gattung der Äpfel lautet Malus, was gleichzeitig das Gegenteil von Bonus bedeutet.

Doch immerhin: In der nordischen Mythologie ist es ein Apfel, der ewige Jugend verleiht. Das tun Äpfel nicht wirklich, wie ich aus Erfahrung sagen kann – aber wenigstens schmecken sie gut. Und schließlich sollte man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen.

Von Dennis Nobbe