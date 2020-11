Kreis Peine

Aufgrund der hohen Anzahl an Corona-Testungen und der damit verbundenen Auslastung der Labore weist das Gesundheitsamt des Landkreises Peine darauf hin, dass es zu Verzögerungen bei der Auswertung der Abstriche kommt und bittet darum, nicht telefonisch nach Ergebnissen zu fragen.

„Wir arbeiten mit mehreren Laboren zusammen und verteilen unsere Abstriche auf diese. Allerdings kann der Zeitraum, bis wir einen Befund übermittelt bekommen, mittlerweile auch mehr als 72 Stunden betragen“, berichtet Kreissprecher Fabian Laaß.

Daher bittet der Landkreis alle Bürger, nicht beim Gesundheitsamt anzurufen, um nach Testergebnissen zu fragen. „Das führt dazu, dass Mitarbeiter am Telefon gebunden sind, obwohl sie in anderen Bereichen des Gesundheitsamtes – etwa der Sortierung eingehender Befunde – dringender gebraucht werden. Jeder, der abgestrichen wurde, wird von uns schnellstmöglich informiert, sobald der Befund eingegangen ist“, erklärt Laaß und bittet um Verständnis.

Arbeit an der Belastungsgrenze und darüber hinaus

Alle mit Corona befassten Einrichtungen, egal ob Gesundheitsämter, Hausärzte, Testzentren und -labore oder Kliniken, würden an der Belastungsgrenze oder darüber hinaus arbeiten.

Und auch im Landkreis Peine bleibt die Lage weiter angespannt: Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes deutlich gestiegen und liegt nun bei 119,4. Zum Vergleich: Am Sonntag lag sie bei 108,3, am Samstag bei 109. Am Montag neu hinzugekommen sind nach Meldung des Landkreises Peine acht Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der jemals Infizierten auf 714. Im Testzentrum wurden 173 Abstriche genommen.

Ein infizierter Patient wird in Peine intensivmedizinisch betreut

Die Zahl der neuen Fälle innerhalb von sieben Tagen beträgt in Peine 161 (+14 zum Vortag). 15 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Kreis Peine gestorben. Laut Intensivregister wird zurzeit ein infizierter Patient im Klinikum in Peine intensivmedizinisch betreut, zwei befinden sich auf einer Normalstation. Zudem gibt es acht Verdachtsfälle, die auf einer Normalstation behandelt werden.

In Niedersachsen gibt es 46 983 Coronafälle (+677). Die Zahl der Genesenen liegt bei 29 011 (+367) und die der Verstorbenen bei 827 (+5). Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner liegt in Niedersachsen bei 102,0.

Von Kerstin Wosnitza