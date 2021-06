Peine

Kein Hoffen hat geholfen: Wegen der Corona-Pandemie ist das Peiner Freischießen abgesagt – die Zusammenkunft für Zusammenhalt, das Fest im großen Kreis, fällt wie schon im Vorjahr aus. Doch die Kraft des Peiner Freischießens wäre nicht da, wenn es diese Zeiten nicht überstehen könnte. Und so haben sich viele Akteure Gedanken gemacht, um Signale der Zuversicht zu schaffen und die Tage bis zum Freischießen 2022 gefühlt zu verkürzen.

Statt Feuerwerk, Festplatz, Bällen, Ausmärschen, Proklamation und Festplatz gibt es dieses Jahr den aktuellen Freischießen-Film, die amtierende Königsrunde auf den Peiner Ortseingangsschildern, den digitalen PAZ-König und kommenden Freitag die gewohnte Peiner Freischießen-Chronik - eine PAZ-Verlagsbeilage.

Schon jetzt können sich die Peinerinnen und Peiner, Fans und Gönner des Freischießens auf den neuen Film über die besondere Jahreszeit in der Fuhsestadt freuen. „Peiner Freischießen – Der Film“ hat am eigentlichen Freischießensonntag, am 4. Juli um 15 Uhr Premiere und kann dann auf der Internetseite der PAZ geschaut werden. Gemeinsam mit den Bürgerschaffern und der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine hat die PAZ den Film produziert.

Film- und Fotomaterial mit bis dato unveröffentlichten Schätzen

„Mit diesem Film, der nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hat, was das Thema ,Freischießen‘ umfasst, halten wir die vielen schönen Erinnerungen wach, die das Fest der Feste ausmachen“, zeigen sich die beiden Bürgerschaffer Hans-Peter Männer und Thomas Weitling begeistert. Viele Freischießenfans haben eine Fülle an Film- und Fotomaterialien eingereicht. „Wir sind gespannt, welche unveröffentlichten Schätze zum Vorschein kommen. Freischießenherold und Trommelboes haben ebenfalls einen besonderen Beitrag beigesteuert“, so die Bürgerschaffer.

„Freischießen ist die Veranstaltung schlechthin im Peiner Land, auf die die Peiner und viele Gäste regelrecht hinfiebern“, sagt Michael Glenewinkel, Regionaldirektor der Sparkasse. Für viele sei nach dem Freischießen vor dem Freischießen, weil ihr Herz an dieser Tradition hänge. „Und das ist etwas, was wir uns alle für die Zukunft bewahren müssen“, betont Glenewinkel und fügt hinzu: „Als Sparkasse sind wir mit dem Peiner Freischießen eng verbunden. Darum unterstützen wir den Film sehr gern.“

Der Film soll Erinnerungen wecken

„Erinnerungen werden wach, man kann schauen, wen man im Film erkennt oder wie sich Menschen, der Festplatz und die Stadt im Laufe der Jahre verändert haben. Es wird ein tolles Erlebnis mit viel Lokalkolorit“, ist PAZ-Anzeigenleiter Carsten Winkler überzeugt.

Vom kommenden Dienstag an begrüßt die amtierende Königsrunde auf Großplakaten an den Peiner Ortseingangstafeln die Verkehrsteilnehmer und lädt auf ein Wiedersehen beim Freischießen 2022 ein. Die Bürgerschaffer betonen: „Diese Idee der Beschilderung entstand erst kurzfristig in den sozialen Medien und wurde von den Bürgerschaffern in Zusammenarbeit mit Peine Marketing gern in die Tat umgesetzt.“ Die Bürgerschaffer sowie die Schafferrunde möchten außerdem alle Einwohner, Kaufleute und Gastronome animieren, zu den Freischießentagen vom 2. bis 6. Juli in gewohnter Weise ihre grün-roten Fahnen zu hissen.

Ab Dienstag grüßt die Königsrunde 2019 Verkehrsteilnehmer an den Ortseingangsschildern in Peine. Quelle: Marcel Niziak

Von Birthe Kußroll-Ihle