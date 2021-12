Peiner Flutopfer-Hilfe: Rollende Bibliothek für Gemünds Grundschule ist fertig

Peine/Gemünd

Kindergarten-Kinder, die Buchstaben-Plakate in die Höhe halten, die die Botschaft „Vielen Dank“ bilden, zwei Mädchen, die mit einer Weihnachtsmütze aus einem großen Schneckenhäuschen aus Weidengeflecht schauen und den Daumen nach oben recken, oder das Bild vom kleinen Maxim, der Herzen und einen Weihnachtsmann als Dankeschön gemalt hat: Als der Peiner Heiko Niemann die Bilder in der E-Mail öffnete, die er aus dem vom Hochwasser zerstörten Eifelort Gemünd erhielt, ging ihm das Herz auf. Jedes Bild war die beste Bestätigung dafür, dass die im Juli in Peine geborene Aktion „Peine hilft Gemünd“ eine gute Idee war. In Gemünd würde man sogar sagen, „eine ziemlich gute Idee“. „Was ich faszinierend fand, dass man auf den Bildern die Fröhlichkeit der Kinder und ihre Zuversicht in die Zukunft spürt, obwohl in der Region Schlimmes passiert ist. Das war rührend“, sagt Heiko Niemann.

Begeistert von der Resonanz in Peine

„Peine hilft Gemünd“: Auch mit diesem Bild bedankten sich die Kindergarten-Kinder aus dem vom Hochwasser stark betroffenen Eifelort für die Spenden der Peiner. Quelle: Privat

„Peine hilft Gemünd“: Mit fast 20 000 Euro hat die gemeinsame Initiative von Heiko und Birgit Niemann, Jan-Philipp Schönaich und Christoph Dyck sowie den Peiner Serviceclubs Round Table, Old Tablers und Lions schon Projekte für Kinder im Katastrophengebiet umgesetzt. Doch es ist längst noch nicht Schluss. Die Bereitschaft der Peiner im von der Flut zerstörten Eifelort zu helfen, war überwältigend. Fast 40 000 Euro sind an Spenden zusammengekommen. „Als es 20 000 Euro waren, waren wir ja schon platt. Dass Menschen für Menschen auch in der heutigen Zeit da sind, hat mich sehr gefreut“, bilanziert Niemann.

Schöne Grüße mit Weihnachtsmann-Mütze: Die Kinder fühlen sich in den gespendeten Rückzugsecken pudelwohl. Quelle: Privat

„Da wird keinem geholfen, der es nicht nötig hat“

Die drei Kindergärten sowie die Grundschule in Gemünd werden mit Zuwendungen bedacht. „Da wird keinem geholfen, der es nicht nötig hat“, unterstreicht Jan-Philipp Schönaich. „Wir haben in den Gebäuden gesessen und gesehen, bis wohin die Wasserkante stand“, verdeutlicht Christoph Dyck. Unter anderem konnten mit den Peiner Spenden schon zahlreiches Spielzeug, ein mobiles Klettergerüst sowie Lese- und Rückzugsecken angeschafft werden, die auch pädagogisch wertvoll sind. „Dadurch gibt es die Möglichkeit, inaktiv mit Traumatisierung umzugehen. In solchen Rückzugsecken fangen die Kinder auch mal von ganz alleine an zu erzählen, worüber sie sich Gedanken machen“, weiß Schönaich, der selbst Pädagoge ist, er leitet die Peiner Burgschule. Mit einer 500-Euro-Spende ermöglichte der Landfrauen-Kreisverband zum Beispiel aber auch die Anschaffung einer Outdoor-Kinderküche.

Daumen hoch aus Gemünd für Peine: Die Fotos zeigen zwei der Rückzugsorte, die die Kindergärten sich für das Spendengeld aus Peine ausgesucht haben. Quelle: Privat

3000 Bücher waren vernichtet

Fertig sind inzwischen auch die rollenden Bücherei-Regale für die katholische Grundschule. Zehn Stück hat die Peiner Tischlerei Klages für das Herzensprojekt hergestellt. Die Schule hatte es mit voller Wucht getroffen, das Erdgeschoss wurde überflutet, viel Mobiliar und die gesamte aufgebaute Bibliothek mit rund 3000 Büchern zerstört. Die Schule hatte kein einziges Buch mehr, berichtete Rektorin Brigitte Wilhelms. Die Bibliothek kann nun auch dank Peiner Unterstützung wieder aufgebaut werden, in wenigen Wochen wird die Maßarbeit aus der Fuhsestadt persönlich von den Initiatoren vor Ort abgegeben. Schon beim jüngsten Peiner Transport der 150 Überraschungsbeutel mit T-Shirts, Mal-Utensilien und nagelneuem Spielzeug war die Freude bei den Kindern und Pädagogen in Gemünd groß.

„Überall wo du hinschaust: Schrott, Schlamm und Trümmer": Das Foto entstand kurz nach der Flutkatastrophe in Gemünd im Juli. Die Aufräumarbeiten haben große Fortschritte gemacht, aber sie laufen immer noch. Quelle: Privat

Verkleidete Fluthelfer sorgten für eine Bescherung

Die Hilfsaktionen sind auch Balsam für die Seelen. Der Eifelort erlebt ein Weihnachten im Flutjahr. „Jetzt kommt das alles noch einmal hoch“, weiß Heiko Niemann aus Gesprächen. Drei Meter tief versank der Ort im Juli im Wasser. Viele Geschäfte in der Innenstadt sind immer noch geschlossen, die Betreiber eines Schmuckgeschäfts und eines Schuhladens wollen auch nicht wieder öffnen. Mehrere Flutopfer können nicht in ihren Häuser feiern, sondern leben während des Wiederaufbaus in Ferienwohnungen. Als Bewohner aus den Flutgebieten gerade ihre Weihnachtsbäume schmücken wollten, stellte manch einer traurig fest: Die Kugeln, die schon die Oma aufgehängt hatte – auch diese Erinnerung hatte die Flut mitgerissen.

Doch inzwischen mehreren sich die guten Nachrichten: Gerade haben als Weihnachtsmänner verkleidete Fluthelfer in Gemünd 1600 Geschenke-Tüten an die Bewohner verteilt. Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit neun Holzbuden brachte wieder etwas Leben in die gebeutelte Stadt. Auch die Touristinformation feierte Wiedereröffnung. Der Nationalpark Eifel liegt vor der Tür. Auch das soll dazu beitragen, dass Gemünd wieder mehr Leben eingehaucht wird...

Von Christian Meyer