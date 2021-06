Peiner Feuerwehr löscht brennenden Müllwagen

Peine

Alarm! Einen brennenden Müllwagen hat die Freiwillige Feuerwehr Kernstadt Peine am Mittwochmorgen auf der Kampstraße mit viel Schaum und Wasser gelöscht. Altpapier hatte sich im Inneren des Fahrzeugs entzündet.

Stadtbrandmeister Norbert Czyrnik sagt: „Um 8.10 Uhr wurden wir alarmiert und sind sofort mit 15 Leuten und 2 Wagen zum Brandort gefahren.“ Auf der Kampstraße – einer Stichstraße der Bessemerstraße – habe ein Müllwagen der Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe des Landkreises Peine (A+B) gestanden, der Altpapier aus Mülleimern gesammelt hatte. Der Inhalt des Müllwagens hatte sich entzündet und stand in Flammen.

Das gelöschte Altpapier auf der Peiner Kampstraße. Quelle: Privat

„Der Fahrer von A+B hat dann schnell das Altpapier auf die Straße abgekippt, damit wir alle Glutnester löschen konnten. Neben unserem Löschwasser haben wir hierfür auch biologisch abbaubaren Schaum genutzt“, so Czyrnik. Beim Auskippen habe die Feuerwehr gesehen, dass sich nicht nur Altpapier, sondern auch Spraydosen und Altbatterien in dem Haufen befunden haben. Der Stadtbrandmeister betont: „Das ist sehr gefährlich, denn vor allem Spraydosen und Batterien können sich bei diesen heißen Temperaturen schnell entzünden und Flammen entfachen. Alle Peiner sollten darauf achten, dass nur Altpapier in die Altpapiertonne geworfen wird und nichts anderes.“

Mitarbeiter und Feuerwehrleute werden gefährdet

Das bestätigt Mike Maczollek von A+B: „Ja, es ist sehr ärgerlich, wenn statt Altpapier auch andere Sachen achtlos in die Tonne geworfen werden. Das Altpapier wird ja kostenlos von uns abgeholt und dann weiterverkauft. So senken wir die Gebühren für die grüne und schwarze Tonne. Das kommt allen Bürgern zugute.“ Doch wenn zu viele Fremdstoffe dabei seien, könne man das „kontaminierte“ Altpapier nicht mehr mt Gewinn veräußern. „Und es ist natürlich gefährlich, denn bei Bränden werden unsere Mitarbeiter und auch die Feuerwehrleute gefährdet. Daher lautet meine dringende Bitte an alle Peiner: Achtet darauf, dass nur die Stoffe in die jeweilige Mülltonne gelangen, die dafpür auch vorgesehen sind“, betont Maczollek.

Die letzten Müllwagenbrände hattes es und gegeben – in beiden Fällen hatte sich Sperrmüll entzündet.

Die genaue Ursache des Brandes auf der Kampstraße steht nicht fest. Der Einsatz der Kernstadt-Wehr war um 8.30 Uhr beendet, und A+B hat danach den gelöschten Müll abtransportiert sowie die Kampstraße wieder gereinigt. Die drei Müllwerker blieben glücklicherweise unverletzt, und auch am Müllwagen ist kein Schaden entstanden.

Von Thomas Kröger