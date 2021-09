Peine

Der Kulturring präsentiert am Montag, 4. Oktober, das Solostück „Ein deutsches Leben“ mit Volks- und Charakterschauspielerin Brigitte Grothum im Stadttheater Peiner Festsäle. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr und ist die erste aus dem Abo-Ring „Das große Schauspiel“.

Die Inszenierung basiert auf einem Interview, das die einstige Sekretärin von Joseph Goebbels im Alter von 102 Jahren für einen Dokumentarfilm gab. Brigitte Grothum schlüpft in die Rolle von Sekretärin Brunhilde Pomsel, die aus ihrem Leben und aus dieser Zeit an der Seite des Propagandaministers zur Zeit des Dritten Reichs erzählt.

Anfang der 30er Jahre arbeitete Pomsel gleichzeitig als Sekretärin eines jüdischen Rechtsanwalts sowie eines deutschnationalen Frontkämpfers und frühen Nationalsozialisten – größer könnten die Gegensätze nicht sein. 1933 wechselte sie zur Reichs-Rundfunk-Gesellschaft und trat dafür in die NSDAP ein. Ab 1942 bis zum Kriegsende war sie im Büro von Joseph Goebbels tätig. Nach längerer Kriegsgefangenschaft in Russland arbeitete sie als Chefsekretärin bei der ARD. Brunhilde Pomsel verstarb 2017 im Alter von 106 Jahren.

Stück wurde 2019 in London uraufgeführt

Der britische Dramatiker Christopher Hampton hat aus den originalen Gesprächen eine aufschlussreiche Studie dieses deutschen Lebens verfasst. 2019 feierte das besondere Stück in London seine Uraufführung, am Montag wird es in Peine in deutscher Sprache aufgeführt. Im Anschluss bietet der Kulturring ein Publikumsgespräch an, die Moderation übernimmt Theaterleiterin Dr. Bettina Wilts. Brigitte Grothum und Regisseur Philip Tiedemann wollen persönlich für einen regen Austausch mit dem Publikum im Theatersaal zur Verfügung stehen.

Tickets gibt es für 23 bis 30 Euro im Servicebüro des Kulturrings, Forum Peine, Winkel 30. Jugendliche, Azubis und Studenten bis 27 Jahre erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Unter Telefon (0 51 71) 1 56 66 oder per E-Mail an ticket@kulturring-peine.de können auch vorab Tickets gesichert werden.

In den Festsälen gilt die 3G-Regel

Der Kulturring weist darauf hin, dass in den Festsälen die 3G-Regel gilt. Vollständig Geimpfte weisen sich durch ihren Impfausweis oder eine entsprechende App und ihrem Personalausweis aus. Genesene legen einen offiziellen Nachweis und ihren Personalausweis vor. Wer weder doppelt geimpft noch genesen ist, muss einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest-Nachweis oder maximal 48 Stunden alten offiziellen PCR-Test vorlegen und sich ausweisen. Selbst durchgeführte Schnelltests sind nicht gültig. Im Theater und während der gesamten Vorstellung gilt die Maskenpflicht. Die Veranstaltung wird ohne Pause gespielt, der Verzehr von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Einlass ist bereits ab 15.30 Uhr.

