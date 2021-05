Peiner Experte: Bußgelder für Temposünder werden deutlich erhöht

Peine

Tempoverstöße werden für Peiner Autofahrer künftig deutlich teurer. Nach gut einem Jahr haben sich die Länder und das Bundesverkehrsministerium auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Dabei wurden die ursprünglich geplanten drastischen Verschärfungen bei den Fahrverbotsgrenzen bei Geschwindigkeitsverstößen gekippt und stattdessen die Bußgelder für Raser deutlich erhöht. „Jetzt hat man einen guten Kompromiss gefunden“, sagt der Peiner Fachanwalt für Verkehrsrecht Arnim Plett. Zumal die Wertung und Zielrichtung gleichgeblieben seien.

Temposünder müssen künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Quelle: Archiv

Bei Autos und Motorrädern werden die bisherigen Verwarnungsgelder für Überschreitungen bis 20 Stundenkilometer verdoppelt. Im Bereich ab 21 Stundenkilometer werden die Bußgelder deutlich erhöht, aber nicht durchgängig verdoppelt, wie das mitunter gefordert worden war. Außerdem gibt es Punkte in Flensburg.

Dennoch: Wer innerorts 26 bis 30 Kilometer zu schnell fährt, soll künftig 180 statt bisher 100 Euro zahlen, bei 31 bis 40 sind es 260 statt 160 Euro. „Das ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle“, sagt Plett. Während der Corona-Pandemie habe er auch häufiger Autos mit Anhänger gesehen, zum Beispiel beim Transport vom Baumarkt, schildert Plett. Wer innerorts mit Anhänger künftig 21 bis 25 Stundenkilometer zu schnell unterwegs ist, muss 175 statt 95 Euro zahlen, bei 26 bis 30 sind es 235 statt 140 Euro.

Die Grenzen für die Anordnung eines Fahrverbots bleiben bei 31 Stundenkilometer innerorts und 41 außerorts. Ursprünglich sollten diese Grenzen innerorts auf 21 und außerorts auf 26 Stundenkilometer gesenkt werden. „Wer zweimal innerhalb eines Jahres mit mehr als 25 Stundenkilometer zu schnell erwischt wird, bekommt ebenfalls ein Fahrverbot“, erläutert Plett. Hier spricht man vom sogenannten Berharrlichkeitsfahrverbot.

„Ab acht Punkten ist der Führerschein für mindestens sechs Monate weg“

Apropos Beharrlichkeit: Auch notorische Temposünder müssen zu einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU). „Ab acht Punkten in Flensburg ist der Führerschein für mindestens sechs Monate weg“, erklärt der Fachanwalt. „Und da gibt es auch kein Ermessen.“ Eine MPU sollte man nicht unterschätzen und sich gründlich darauf vorbereiten, rät Plett. Außerdem kostet diese immerhin 500 Euro.

Die Rettungsgasse darf nur von Einsatz- und Hilfsfahrzeugen befahren werden. Quelle: dpa

Viele weitere geplante Regelungen werden in die vereinbarte Neuregelung übernommen. Wer keine Rettungsgasse bildet, zahlt weiterhin 200 Euro und kassiert zwei Punkte in Flensburg, dazu kommt jetzt auch noch ein Monat Fahrverbot. Allerdings sieht Plett hier erhebliche Schwierigkeiten in der Beweisführung. „Die Rettungsgasse darf nur von Einsatz- und Hilfsfahrzeugen befahren werden“, erklärt Plett. Wer künftig unerlaubt durch die bereits gebildete Rettungsgasse fährt, muss mit mindestens 240 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Bislang wurden nur 100 Euro und ein Punkt fällig.

Ein weiteres Ziel der Gesetzesnovelle ist ein besserer Schutz für Radfahrer. Das Parken auf Geh- und Radwegen sowie das Halten in zweiter Reihe und auf Schutzstreifen für Fahrradfahrer kostet in Zukunft 55 Euro. Bei Behinderung sollen 70 Euro und ein Punkt fällig werden. Das gilt auch für Paketboten. Bisher gab es 15 Euro Bußgeld fürs Halten, beim Parken waren es 20 Euro.

Der Bundesrat muss der Verordnung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) noch zustimmen. Die neuen Bußgeldsätze sollen aber noch im Laufe dieser Legislaturperiode in Kraft treten, das heißt vor der Bundestagswahl im September.

Von Jan Tiemann