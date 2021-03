Peiner Eiscafé Venezia eröffnet die Saison

Peine

In dieser Zeit sehnen sich die Menschen nach Normalität: Ein Stück davon gibt es jetzt wieder auf dem Peiner Marktplatz. Dort hat am Samstag das Eiscafé Venezia die Saison eröffnet. Und wenn corona- und wetterbedingt keine langen Menschenschlangen vor dem Eistresen standen, gab es doch ein stetes Kommen und Gehen.

Auch wenn es am Morgen sogar noch ein bisschen geschneit hat, „wenn wir kommen, kommt der Frühling“, sagt Venezia-Chef Lorenzo Babbo und lacht. „Ich freue mich, dass es wieder etwas zu tun gibt.“ Viele Stammkunden hätten schon vorbeigeschaut. Sie sind froh, und Babbo übrigens auch: „Manche hast du seit drei bis vier Monaten nicht gesehen, ich habe ein Beziehung zu meinen Kunden.“

Babbo macht seit 27 Jahren Eis. Zum jetzigen Saison-Beginn ist er mit zehn bis zwölf Sorten am Start, darunter Klassiker wie Schoko, Vanille oder Eierlikör. „Das Eis muss frisch sein“, sagt er. Der Verkauf läuft coronakonform. Es gibt genügend Abstand und die Eisfreunde dürfen die kühle Köstlichkeit nicht direkt vor Ort genießen, sondern erst in gebührender Entfernung, wo keine Maskenpflicht besteht. Trotz aller Freude nimmt Babbo die Sache sehr ernst: „Dies ist eine Ausnahmesituation und wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen.“

Voller Vorfreude: Christian Dohle und Dajana Hildebrandt. Quelle: Jan Tiemann

Christian Dohle und Dajana Hildebrandt aus Peine freuen sich auf ihr erstes Eis. Der 32-Jährige bevorzugt Spaghetti-Eis mit Schokosoße, die 37-Jährige steht auf die Sorte Raffaelo. Die Pandemie nervt und geht an die Substanz, finden beide. „Man kann fast nichts machen.“ Das gemeinsame Eis, „ist ein bisschen Gefühl von Normalität“. Beiden ist es wichtig, die Läden vor Ort zu unterstützen.

Besuch aus Stederdorf: Holger und Myriam Hahn mit Karl-Henry. Quelle: Jan Tiemann

Auch für Holger Hahn ist es das erste Eis in diesem Jahr. Der Stederdorfer Ortsbürgermeister hat mit Ehefrau Myriam und dem sechsjährigen Sohn Karl-Henry einen Abstecher zum Eiscafé Venezia gemacht. Auch er will die heimischen Geschäfte unterstützen. Während er sich auf ein Spaghetti-Eis mit Schokosoße freut, mag seine Frau eigentlich alle Eissorten und Sohn Karl-Henry bevorzugt Waldmeister. Gemäß dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“, ist Waldmeister auch die Unterste seiner drei Eiskugeln.

Die Situation vor Ort bereite ihm Sorgen. Er befürchte, dass einige Menschen in anderer Städte fahren, wenn hier in Peine alles geschlossen bleibe und sich das Infektionsgeschehen dann verlagern könne, sagt Hahn. Seine Frau fühlt mit den Eltern und Kindern, die durch das Hin und Her von Kita-Schließungen gebeutelt seien.

Silvia Herrmann hat sich das Eis einpacken lassen. Quelle: Jan Tiemann

Silvia Herrmann ist Stammkundin bei Lorenzo Babbo. Für die 54-jährige Peinerin ist die Öffnung des Eiscafés „ein Lichtblick“. Ihr Lieblingssorte ist Eierlikör. Auch sie wünscht sich Normalität. So langsam blicke man bei den vielen Reglungen und Verordnungen nicht mehr durch, findet sie. Die Hoffnung gibt sie aber nicht auf.

Von Jan Tiemann