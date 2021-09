Peiner Ehrenamtsbörse auf dem historischen Marktplatz

Peine

„Ehrenamt stärkt!“: Unter diesem Motto findet am Samstag, 11. September, die vierte Ehrenamtsbörse der Freiwilligenagentur Peine statt. Auf dem historischen Marktplatz in Peine können sich Interessierte von 11 bis 14 Uhr , sich ein Bild von den vielfältigen Angeboten machen und auch mit Menschen zusprechen, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen. 19 Organisationen, Vereine und Verbände nehmen an der Ehrenamtsbörse teil. Schirmherr ist Landrat Franz Einhaus (SPD). „Das Ehrenamt ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Gesellschaft, dass sich in keiner Bilanz des Bruttosozialproduktes niederschlägt, obwohl es ein Reichtum des Landes ist“, schreibt er in seinem Grußwort.

„Das Ehrenamt ist auch ein Gesundheitsfaktor“

Das Motto ist Programm. „Ehrenamt stärkt das soziale Gefüge“, sagt Gabriele Daniel, Leiterin der Freiwilligenagentur Peine im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Aber jeder Einzelne könne auch für sich selbst etwas Positives daraus ziehen. „Das Ehrenamt ist auch ein Gesundheitsfaktor“, ist Daniel überzeugt.

„Wir hoffen, dass die Ehrenamtsbörse unter den geltenden Corona-Bedingungen reibungslos stattfinden kann“, sagt Daniels Kollegin Sonja Hoffmann. Früher fand die Ehrenamtsbörse in der City-Galerie statt. „Der historische Marktplatz ist bewusst als Ort der Begegnung gewählt worden und weil die Veranstaltung dort unter freiem Himmel stattfinden kann.“ Es gibt auch ein Rahmenprogramm mit Musik, Trommelgruppe oder Kinderschminken. Zudem werden Lose der „Aktion Mensch“ verlost.

An die Ehrenamtsbörse schließen in der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ vom 13. bis 17. September die Peiner Mitmachtage an. Ein Teil der Vereine und Organisationen lädt dazu ein, bei ihnen reinzuschnuppern und sich über Ehrenamtsmöglichkeiten zu informieren. Kontakt kann über die Freiwilligenagentur oder am Tag der Ehrenamtsbörse aufgenommen werden.

Die Freiwilligenagentur des Paritätischen Peine ist unter der Telefonnummer (0 51 71) 9 40 95 62 erreichbar oder an sonja.hoffmann@paritaetischer.de sowie gabriele.daniel@paritaetischer.de per E-Mail. Weitere Infos gibt es unter www.paritaetischer.de im Internet. Am Donnerstag, 2. September, ist die Freiwilligenagentur Peine ab 20 Uhr auf Radio Okerwelle in der Sendung „Sozial Spezial“ zu hören.

Von Jan Tiemann