Peiner Echternplatz-Pläne: SPD streicht den bisherigen Favoriten-Entwurf

Diese interne Abstimmung dürfte richtungsweisend sein und das Aus für ein Wasserspiel mit Aufenthaltscharakter auf dem Peiner Echternplatz bedeuten: Die SPD-Fraktion, größte im Rat der Stadt Peine, hat sich Dienstagabend bei ihrem Gruppen-Treffen mit den Grünen mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, bei einer Umgestaltung des zentralen Peiner Platzes doch vor allem viele Stellflächen für Autos zu erhalten. „Wir haben lange und eifrig diskutiert, bis 22.30 Uhr ging die Sitzung. Das Ergebnis war, dass es kein Kompromissmodell geben soll“, sagte der Fraktionsvorsitzende Matthias Wehrmeyer.

Mögliche Halbierung der Parkplatz-Anzahl sorgte für Kritik

Die Diskussion um die geplante Neugestaltung des Peiner Echternplatzes – sie hatte in den vergangenen Wochen reichlich Dynamik bekommen. Nach einer ersten Videokonferenz mit Verwaltungsvertretern, Ratspolitikern und Kaufleuten hatte sich zunächst ein Modell als Favorit herauskristallisiert, das ein Wasserspiel, Sitzgelegenheiten, Begrünung und Parkplätze gleichzeitig vorsieht – ein Allrounder, ein Alleskönner, sozusagen. Doch dafür hätte die Zahl der Stellflächen deutlich reduziert werden müssen, von derzeit 29 auf rund die Hälfte. Das kritisierten nicht nur anliegende Geschäftsleute wie Dieter Jockisch oder Bernd Krüger, auch die Kaufmannsgilde und der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein für Stadt und Kreis Peine (HWG) hatten gefordert, dass Kurzzeitparkplätze in einer nennenswerten Anzahl erhalten bleiben sollten.

SPD-Fraktionschef wünscht sich Parkplatz-Anzeige

Die SPD plädiert nun für die Variante 3 aus den Gestaltungsentwürfen, die die hannoverschen Planungsbüros BPR und LAD entwickelt haben. „Platz im Platz“ heißt das vergleichsweise eher schnörkellose Konzept. Oben und unten sind rund 20 Parkplätze angeordnet sowie Bäume, in der Mitte eine gepflasterte Multifunktionsfläche, außen ein Paar Sitzbänke. Ein paar Vorgaben müsse es bei der Variante aber noch geben, unterstrich SPD-Fraktionschef Matthias Wehrmeyer. „Rundreise-Verkehre soll es nicht geben. Deshalb wünschen wir uns ein intelligentes Leit-System, das aktuell anzeigt, wie viele Parkplätze es noch auf dem Echternplatz aber auch im Parkhaus an der Werderstraße gibt. Zudem soll es nur Kurzzeit- und Behindertenparkplätze geben“, betonte Wehrmeyer. Und: „Es soll schön grün werden.“ Außer an Bäume solle aber auch an Ladestationen für Elektro-Räder gedacht werden.

Dieser Entwurf zeigt die Variante 3 für eine Umgestaltung des Echternplatzes mit Bäumen, die die Parkplätze beschatten. Quelle: Planungsbüro BPR/Büro LAD+

Grüne nicht glücklich mit dem Ergebnis

Die Wunschvorstellung der Grünen im Peiner Rat war es, die Parkplätze auf dem Echternplatz komplett zu streichen. Die Position des Koalitionspartners SPD löste daher keine Jubelstürme bei Fraktionschefin Elke Kentner aus: „Wir Grüne sind mit dem Ergebnis naturgemäß nicht glücklich. Wir halten es für sinnvoll, Autoverkehr aus der Innenstadt zu entfernen, daran hat sich nichts geändert“, betonte sie. Gleichwohl hob sie lobend die Debatte in der Gruppe mit der SPD hervor. „Das war ein sauberer demokratischer Prozess.“ Wie die Grünen letztlich im Rat abstimmen werden, „kann ich noch nicht sagen. Aus meiner Sicht muss es jetzt einen ganz neuen Entwurf geben“, sagte Kentner.

Autos und Aufenthaltsqualität – das schließt sich für die Grünen aus

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende hatte nach den ersten öffentlichen Entwürfen davor gewarnt, zu versuchen, aus dem Echternplatz eine „eierlegende Wollmilchsau“ zu machen. In Bezug auf die zunächst favorisierte Variante befürchtet sie, dass die Wirkung eines teures Wasserspiels in Kombination mit Sitzgelegenheiten verpufft, wenn gleichzeitig im Rücken ständig Autos rangieren. „Wer will da dann sitzen?“, fragte sie. Die Hybrid-Variante mit allem auf einmal berge die Gefahr der Geldverschwendung. Die Grünen-Fraktion plädiert deshalb dafür, auf Parkplätze für Autos komplett zu verzichten und wahre Aufenthaltsqualität zu schaffen. „Mir fehlt in Peine nach wie vor ein Platz, auf dem sich kleine, niederschwellige Kulturangebote umsetzen lassen. Das hatte ich mir vom Echternplatz erhofft“, sagte Kentner. Doch: Wenn das nicht mehrheitsfähig sei, „würden wir sogar sagen, macht wieder nur einen Parkplatz daraus“, hatte Kentner bereits zuvor eingeschränkt. So könnte es nun kommen.

Über das Thema „Echternplatz-Umgestaltung“ soll aber noch nicht während der Ratssitzung am Donnerstag, sondern voraussichtlich erst im März abgestimmt werden.

