Peiner Echternplatz: Millionenbauprojekt kommt voran

Peine

Der große Kran weist darauf hin, es tut sich was am Peiner Echternplatz: Dort, wo früher die Kultkneipe „Alte Liebe“ und die Eisdiele Bernauer waren, nimmt ein weiteres Millionenbauprojekt jetzt auch sichtbar Formen an. Der Peiner Immobilien-Kaufmann Alexander Fricke baut auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Grundstück zwei Häuser mit 18 Mietwohnungen. „Die Quadratmeterpreise und Mieten sind nach heutigen Maßstäben bezahlbar“, erklärt Fricke. In dem Gebäude zum Echternplatz hin gebe es bereits Interessenten für die Hälfte der geplanten Wohnungen. „Wer Interesse hat, sollte sich bald melden.“

Die Gebäudeansicht aus Richtung Echternplatz. Quelle: Fricke Immobilien

Der schwierigste Bauabschnitt sei der Keller, erläutert Fricke. „Hier müssen wir besonders vorsichtig arbeiten, um die Nachbarhäuser nicht zu beschädigen.“ Die Bodenplatte ist bereits fertiggestellt. Für die Wände aus Fertigbeton müssen wegen der Bodenbeschaffenheit am Rand Pfähle gegründet werden, das heißt, es werden Löcher in die Erde gebohrt, die dann mit Beton ausgefüllt werden. Stehen die Wände, wird die Kellerdecke aufgesetzt.

„Wenn wir aus dem Keller raus sind, geht alles schneller und man kann auch besser sehen, wie der Bau vorankommt“, erklärt Fricke. „Pro Etage im Rohbau brauchen wir etwa drei bis vier Wochen.“ Er hofft, dass das erste Gebäude im Spätsommer des kommenden Jahres fertiggestellt sein wird. Einen Termin für das zweite Gebäude am Pulverturmwall kann Fricke noch nicht nennen. „Dieses Haus braucht aber keinen Keller und wird komplett auf Pfählen errichtet.“

So sieht der Gebäudekomplex vom Pulverturmwall aus. Quelle: Fricke Immobilien

In dem vorderen Haus zum Echternplatz hin sollen zehn Wohnungen entstehen und im Erdgeschoss soll es Raum für eine Praxis geben. Im hinteren Haus zum Pulverturmwall hin entstehen weitere acht Wohnungen. Es handelt sich dabei um Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen in der Größenordnung zwischen 77 und 90 Quadratmeter. Hinzu kommt eine etwa 180 Quadratmeter große Penthouse-Wohnung. Alle Wohnungen sind barrierefrei und auch einen Fahrstuhl wird es geben. Insgesamt werden 32 Auto-Stellplätze errichtet, teilweise in Garagen oder unter einem Carport. Die Zufahrt erfolgt vom Pulverturmwall aus.

Nur wenige Meter weiter würde Fricke ebenfalls gerne neu bauen. 2015 kaufte der Peiner am historischen Marktplatz die Häuser der ehemaligen „Markt-Apotheke“ und der Firma „Foto Wesemüller“. Hier gibt es Probleme mit dem Denkmalschutz. „Ich bin aber weiter in Gesprächen mit der Stadt“, sagt Fricke. „Ein Gutachten soll klären, was dort möglich ist.“

Von Jan Tiemann