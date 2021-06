Peiner Dieb stiehlt Geldbörse aus einer Handtasche

Peine

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen um 10 Uhr offenbar einen günstigen Moment ausgenutzt und eine Geldbörse gestohlen. Die Börse befand sich aus einer am Lenker eines Fahrrades hängenden Handtasche einer 57-jährigen Peinerin. Das Rad stand auf dem Aldi-Parkplatz an der Ilseder Straße in Peine. Polizeisprecher Frank Oppermann sagt: „In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch eine Kontokarte sowie Ausweispapiere.“ Zum entstandenen Schaden kann er derzeit noch keine Angaben machen. Hinweise von Zeugen gehen an dei Wache unter Telefon (0 51 71) 99 90.

Von der Redaktion