Peine

Ein Eis essen, einen Kaffee trinken oder eine Zigarette in der Fußgängerzone rauchen – ist das zur Zeit erlaubt? Die PAZ fragte beim Landkreis nach. „Nein“, sagt Kreissprecher Fabian Laaß. Denn, in der Fußgängerzone gilt Maskenpflicht - und die Maske darf nicht abgesetzt werden. Auch nicht, um ein Eis zu essen. Zudem darf das Eis nicht in einem Umkreis von 50 Metern des Eisverkäufers verzehrt werden. Des weiteren ist es in der Fußgängerzone verboten, eine Tasse Kaffee zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen. „Wer sich in der Fußgängerzone auf eine Bank oder an den Brunnen setzt und die Maske abnimmt, verstößt gegen die Maskenpflicht“, so der Kreissprecher. Die Ausnahme: Kinder dürften einen Schluck trinken, um ihren Durst zu stillen. Eine Tasse Kaffee allerdings zähle als Genussmittel.

Sie haben auch eine Corona-Frage, die wir Ihnen beantworten sollen? Dann schreiben Sie uns an redaktion@paz-online.de.

Von der Redaktion