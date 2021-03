Peine

Der Bund hat beschlossen, Familien auch im Jahr 2021 mit einem so genannten Kinderbonus finanziell zu entlasten für den Mehraufwand, der von den Schließungen von Kitas und Schulen ausgelöst wurde – Eltern mussten sich entweder um alternative Betreuungsangebote kümmern oder die Kinder selbst betreuen, was für berufstätige Elternpaare oft genug schwierig ist. Auch die stark vergünstigte Mittagsmahlzeit fiel und fällt flach. Gab es voriges Jahr noch einen Kinderbonus von 300 Euro, verteilt auf zwei Monate, sind es dieses Jahr nur 150 Euro, die aber auf einen Rutsch ausgezahlt werden. Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass der Kinderbonus nicht beantragt werden muss, sondern allen Empfängern von Kindergeld automatisch überwiesen wird, und zwar im Mai. Anspruch auf den Bonus besteht für jedes Kind, das im Jahr 2021 mindestens einen Monat lang Anspruch auf Kindergeld hat – wenn das Kind bis März Kindergeld bekommen hat und dann seine Ausbildung startet, gibt es den Bonus trotzdem, ebenso, wenn das Kind im Dezember erst zur Welt kommt. In letzterem Fall, darauf weist der Verein Lohnsteuerhilfe Bayern hin, gibt es das Geld allerdings auch erst im Dezember.

Der Kinderbonus wird nicht auf Sozialleistungen wie Kinderzuschlag oder Wohngeld angerechnet, ebenso wenig auf den Unterhaltsvorschuss. Er wird bei der Einkommensteuerveranlagung im Folgejahr mit dem Kinderfreibetrag verrechnet, das Finanzamt prüft dann, ob Kindergeld und Kinderbonus für die Familie günstiger sind oder die Entlastung aus den Kinderfreibeträgen – je höher das Einkommen, desto günstiger die Freibeträge. Familien, für die bisher das Kindergeld günstiger war als die Entlastung durch die steuerlichen Kinderfreibeträge, profitieren nun in voller Höhe vom Bonus, wie das Bundesfinanzministerium informiert.

Von der Redaktion