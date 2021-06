Kreis Peine

Während der Corona-Zeit mussten Vereine ihre geplanten Versammlungen absagen. Mittlerweile sind diese wieder möglich – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen.

Für Vereine, Parteien, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gesellschaften und Initiativen gilt: Wenn eine entsprechende Rechtsvorschrift vorliegt, können Sitzungen ohne Genehmigung stattfinden. Einzige Voraussetzung ist, dass das Abstandsgebot eingehalten wird – und das auch bei An- und Abreise. „Diese Sitzungen können auch in geschlossenen Räumen stattfinden. Eines Hygienekonzepts bedarf es für diese Sitzungen nicht“, sagt Fabian Laaß, Sprecher des Landkreises Peine.

Durch Rechtsvorschrift zugelassene Sitzungen sind bei Vereinen unter anderem auch Jahreshauptversammlungen sowie Sparten- oder Vorstandssitzungen, sofern diese durch die Vereinssatzung vorgeschrieben sind. „Sofern diese Sitzungen in einer Gastronomie stattfinden und es im Anschluss an die Versammlung Essen und Trinken geben soll, sind dafür die Regelungen für Gastronomiebetriebe anzuwenden“, so Laaß.

Von der Redaktion