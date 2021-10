Peiner City-Galerie: Neuer Supermarkt, neues Café oder neue Bäckerei sollen kommen

Peine

Wie sieht die Zukunft des Einkaufszentrums City-Galerie in Peine aus? Dazu erklärt Sven Klimek, Sprecher des Besitzers Redos-Gruppe: „Wir glauben langfristig an den Standort. Die City-Galerie überzeugt durch die A-Lage unmittelbar an der Fußgängerzone innerhalb Peines und durch die Zusammensetzung des Shopping-Angebotes mit allen großen Filialisten.“ Die beiden Haupteingänge des Centers befinden sich an der Glockenstraße und an der Bahnhofstraße. Die derzeitigen Mieter seien namhafte Einzelhändler wie C&A, Takko, Woolworth und Depot sowie die Telekommunikationsfirmen O2 und Vodafone.

„Peine ist ein zukunftsfähiger Standort mit einer starken Wirtschaft. Als Mittelzentrum zwischen der Landeshauptstadt Hannover und dem Oberzentrum Braunschweig bietet Peine eine vielfältige Industrie mit einem konzentrierten Handels-und Dienstleistungsgewerbe. Gerade der Einzelhandel profitiert von guten Parkmöglichkeiten und einem attraktiven Branchenmix“, so der Sprecher. Im Einzugsbereich der Region Hannover-Braunschweig würden etwa zwei Millionen Menschen leben, die von diesem attraktiven Angebot profitieren können. Und die Mieten in der City-Galerie würden sich auf Marktniveau bewegen.

Gespräche mit potenziellen Neumietern

Warum gibt es so viel Leerstand im Einkaufszentrum? Dazu erklärt Klimek: „Durch auslaufende Mietverträge entsteht übergangsweise auch Leerstand. Dennoch sind wir zuversichtlich, uns mit dem absehbaren Ende der Corona-Krise wieder auf dem Weg zur Normalität zu befinden und mit potenziellen Mietinteressenten in den Dialog treten zu können.“ Den Grundstein dafür habe man bereits mit Woolworth Anfang 2020 gelegt. Der Konzern Redos arbeite beständig daran, seinen Kunden „einen attraktiven, zeitgemäßen Branchenmix und somit ein vielfältiges Einkaufserlebnis zu bieten“. Die City-Galerie soll als attraktiver Einzelhandelsstandort positioniert werden. Dazu befinde man sich im Dialog mit den Bestandsmietern und führe bereits Gespräche mit potenziellen Neumietern. Zu Vertragsdetails sowie laufenden Mietvertragsverhandlungen möchte sich der Sprecher aber nicht äußern.

So sieht das Einkaufs-Center von innen aus. Quelle: Ralf Büchler

So will man nach Angaben von Klimek die Leerstände in der City-Galerie füllen: „Wir wollen den Standort für Mieter und Unternehmen langfristig attraktiver gestalten. Dies gelingt durch alternative Nutzungskonzepte. Dabei denken wir über das Einzelhandelssegment hinaus und entwickeln neue Flächennutzungskonzepte, vorstellbar sind beispielsweise Arztpraxen oder weitere Dienstleistungsangebote im Bereich Beauty und Health-Care.“ Redos könne sich natürlich auch neue Betriebe vorstellen, wie zum Beispiel Lebensmittel-Einzelhandel, Sportgeschäfte, Elektrogeschäfte, Gastronomie, Friseure, Drogerien sowie Apotheken. Zum oft gehörten Wunsch der Peiner nach einem Supermarkt, Café oder einer Bäckerei in der City-Galerie erklärt der Sprecher: „Wir sind hier derzeit in vielversprechenden Gesprächen und zuversichtlich, bald einen passenden Mieter zu präsentieren.“

Popup-Stores und Ausstellungen als Ergänzungen

Und Popup-Stores, Galerien und Ausstellungen seien sehr gute Ergänzungen zu den klassischen Filialisten, „die in naher Zukunft das bestehende Angebot ergänzen können“. Das Center könnte so als Präsentationsfläche genutzt werden, um einen lokalen Bezug herzustellen und beispielsweise Tanzschulen und Vereinen eine Bühne zu bieten. Klimek sagt: „Ein gutes Beispiel ist die Peiner Künstlerin Conny Wachsmann, die aktuell ein Ladengeschäft in der City-Galerie angemietet hat und dort ihre Werke präsentiert. Interaktion mit den Kunden und Besuchern ist ein großer Wettbewerbsvorteil.“

Jedoch habe die andauernde, unsichere Situation, wie es mit dem Lindenquartier weitergehe, Einfluss auf die Entwicklung des umliegenden Einzelhandels. Mit dem Baubeginn und dem vorliegenden Nutzungskonzept für das neue Einkaufszentrum würden sich hier für die Einzelhändler nun weitere Potenziale und eine Bereicherung für die Innenstadt ergeben. Der Sprecher betont bezüglich des Lindenquartiers: „Wir sehen weitere Marktteilnehmer zur Stärkung des stationären Einzelhandels und der Belebung der Innenstadt prinzipiell als Bereicherung. Wir gehen daher davon aus, dass sich die etablierte City-Galerie und das Lindenquartier gegenseitig gut ergänzen werden und so die Innenstadt Peines gemeinsam stärken.“

Das ist die Redos-Gruppe Die Redos-Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein Handelsimmobilien-Spezialist. Als Investor deckt das Unternehmen nach eigenem Bekunden die gesamte Wertschöpfungskette großflächiger Einzelhandelsimmobilien ab – für Shopping-Center, Fachmarktzentren und SB-Warenhäuser. Aktuell betreut Redos ein Portfolio von Einzelhandelsobjekten im Wert von rund 3,2 Milliarden Euro an 104 Standorten bundesweit. Dabei verwaltet der Konzern insgesamt etwa ̈1,4 Millionen Quadratmeter Mietfläche. Die Geschäftsführer sind Oliver Herrmann und Carsten Wimmer. Weitere Infos unter https://redos.de im Internet.

Außerdem stehe Redos im ständigen Austausch mit der Wirtschaftsförderung, der Peine Marketing GmbH, der Kaufmannsgilde und vielen weiteren Institutionen der Stadt. Nach der Online-Veranstaltung zum „Runden Tisch Innenstadt“ im Juni sei beispielsweise die Idee zur Zukunftswerkstatt Innenstadt entstanden. Diese soll ihre Arbeit unter der Federführung der neuen Geschäftsführerin der Peine Marketing GmbH, Anja Barlen-Herbig, aufnehmen. Ziel sei es, gemeinsam Ideen zur Stärkung der Innenstadt zu entwickeln. Geplant sei, „dass festgelegte Arbeitsgruppen in Workshops unter externer Begleitung zusammenkommen und kurzfristige, mittelfristige sowie langfristige Themen und Herausforderungen definieren.“

Insgesamt sei die Nähe der City-Galerie zum Peiner Bahnhofsviertel ein Vorteil. Klimek weiter: „Auch die angrenzende Zufahrtsstraße ist aus unserer Sicht sehr vorteilhaft. Durch das immer stärker werdende ökologische Bewusstsein der Menschen wird in naher Zukunft der öffentliche Nahverkehr eine noch größere Bedeutung bekommen. Zusätzlich beginnt dort die Fußgängerzone, in der die Leute bummeln und entschleunigen.“

Was sagt der Redos-Sprecher zu Kritikern, die sagen, dass die Zeit der Einkaufscenter vorbei ist, weil es viel Leerstand gibt und weil sich die Kunden andere Shopping-Formate wünschen? „Den stationären Handel wird es in unterschiedlichen Formen immer geben. Welche Konzepte sich zukünftig in Peine umsetzen lassen, wird von uns in regelmäßigen Abständen analysiert und bewertet. Durch die Integration neuer Konzepte und Nutzungsmöglichkeiten findet eine Transformation des klassischen Einkaufszentrums statt.“ Wichtig sei es, Trends frühzeitig zu erkennen und diese vorausschauend zu adaptieren, um relevant zu bleiben. „Wir schaffen für unsere Kunden mit unserem Nutzungskonzept – neben dem klassischen Einzelhandelsangebot – auch einen Ort der sozialen Interaktion, der Begegnung und des Miteinanders“, betont Klimek.

Von Thomas Kröger