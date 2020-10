Peiner Burgerking: Diebe stehlen Geld aus Kasse

Stederdorf

In einem unaufmerksamen Moment konnte ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend um 22.19 Uhr Bargeld aus einer Geldkassette im Drive-In-Schalter des Burgerking-Schnellrestaurants an der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf stehlen und sich in unbekannte Richtung entfernen. Hierbei entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 520 Euro. Kunden, die zur Tatzeit anwesend waren und Täterhinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 91 15 melden.

Von Thomas Kröger