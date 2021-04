Peiner Bundestagsabgeordnete Heil (SPD) und Pahlmann (CDU) stimmen für Corona-Notbremse

Kreis Peine

Der Bundestag will an diesem Mittwoch über die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes abstimmen. Damit sollen – zunächst bis 30. Juni befristet – bundesweite Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschaffen werden. Am Donnerstag soll das Gesetz dann den Bundesrat passieren. Wir fragten die Peiner Bundestags- und Landtagsabgeordneten.

„Die dritte Infektionswelle der Corona-Pandemie ist die gefährlichste“

„Die dritte Infektionswelle der Corona-Pandemie ist die gefährlichste. Deshalb halte ich die vorgeschlagenen Maßnahmen für notwendig, um die Infektionszahlen zu senken und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen“, sagt der Peiner SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil. Zusätzlich leiste regelmäßiges Testen einen wichtigen Beitrag, Infektionsketten zu unterbrechen. „Letztlich wird der Impffortschritt uns helfen, die Pandemie zu überwinden.“ Bei allen notwendigen Detaildiskussionen werde er dem Gesamtpaket zustimmen.

„Als Arbeitsminister leiste ich meinen Beitrag, um in dieser schwierigen Zeit mit Maßnahmen wie der Kurzarbeit um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Wir haben zudem die Regeln des Arbeitsschutzes verschärft, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen“, betont Heil. Mögliche Versäumnisse in anderen Verantwortungsbereichen müssten nach der Pandemie aufgearbeitet werden.

„Mir ist klar, dass Ausgangsbeschränkungen und staatlich angeordnete Schließungen von Geschäften tiefe Eingriffe in Grundrechte sind. Und Schulschließungen sind ein riesiges Problem, nicht nur für die Bildungschancen unserer Kinder, sondern auch für Eltern, die plötzlich neben ihrem Job auch noch Ersatzlehrer sein müssen“, erklärt Heil. Aber es sei jetzt notwendig, weil in der dritten Welle zu viele Menschen an dem Virus sterben würden und die Krankenhäuser entlastet werden müssen. Deshalb komme jetzt die bundeseinheitliche Notbremse. „Uns stehen harte Wochen bevor. Aber diese Bremse ist zusammen mit Tests und Impfen die Bedingung dafür, dass wir möglichst bald wieder normal leben können.“

Die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes sei ein Kompromiss, aber verhältnismäßig und geeignet, um Corona Herr zu werden, erklärt die Peiner CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann. „Die bundesweite Notbremse ist bis Ende Juni befristet und somit auf die aktuelle Pandemie zugeschnitten. Für künftige Pandemien müssen wir besser gewappnet sein: Mit Erfahrungen und Instrumenten aus dieser Krise.“ Auch sie wird zustimmen.

„Aus meiner Sicht ein gutes Paket“

Die Notbremse hätte zwar strenger sein können, räumt Pahlmann ein. „Die Novellierung findet aber die nötige Balance zwischen dem, was zum Brechen der dritten Welle nötig ist, und dem, was die Gesellschaft mitzutragen bereit ist. Aus meiner Sicht ein gutes Paket, das vor allem einheitliches Vorgehen im gesamten Bundesgebiet sicherstellt.“

„Die Verschiebung der Ausgangssperre auf 22 Uhr halte ich für richtig, gerade mit Blick auf die Öffnung von Supermärkten und die länger werdenden Tage.“ Ansonsten hätte sie sich als Familienpolitikerin mehr Spielraum für Schulen und Kitas gewünscht, um pauschale Schließungen möglichst zu vermeiden. „Einheitliche Regeln auf Bundesebene wären schon früher wünschenswert gewesen. Leider gab es nicht bei allen Akteuren die Bereitschaft dazu“, bedauert Pahlmann.

„Inhaltlich birgt die Novellierung des Gesetzes für Niedersachsen wenig Neues“

„Inhaltlich birgt die Novellierung des Gesetzes für Niedersachsen wenig Neues“, sagt der Peiner SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle. „Die Inzidenz von 165 als Grenzwert für Schulschließungen ist für mich nicht direkt nachvollziehbar – hier hat das Land aber die Möglichkeiten, auch abweichend von der Bundesregelung die bisherige Regelung beizubehalten.“ Für schwierig in der praktischen Umsetzung halte er nach wie vor die Umsetzung der Beschränkung privater Zusammenkünfte auf die Angehörigen eines Hausstandes mit maximal einer weiteren Person. Die Zulassung zweier weiterer Personen wäre seines Erachtens sinnvoller.

Erstaunlich sei die Tatsache, dass die sonst auf die föderalistischen Strukturen bedachten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich so zügig mit der Bundesregierung auf diesen doch tiefen Eingriff in die Länderrechte geeinigt haben. „Da hatte ich mehr Streit erwartet“, erklärt Möhle.

„Eine Entmachtung der Länder ist nicht gegeben“

Der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett befürwortet die Veränderung des Infektionsschutzgesetzes. „Eine Entmachtung der Länder ist nicht gegeben. Die Zielrichtung des Gesetzes ist, dass der Bund überhaupt handeln kann. Die Gesetzesänderung ist auch verhältnismäßig, weil es ein abgestuftes Verfahren gibt.“ Bis zu einem bestimmten Inzidenzwert bleibe die Handlungsmacht bei den Ländern. Sollte dieser Richtwert allerdings überschritten werden, habe der Bund eine einheitliche Kompetenz zu handeln.

„Ich halte die Bezeichnung der Notbremse für falsch, weil es den Eindruck wiedergibt, als ob die Länder der Lage bisher nicht gerecht wurden. Das Gegenteil ist der Fall“, betont Plett. Weil die Pandemie allerdings ab einem bestimmten Inzidenzwert einheitliche Regelungen notwendig mache, um zum Beispiel die Krankenhäuser nicht zu überlasten, sei die bundeseinheitliche Regelung notwendig.

„Bezüglich der Ausgangssperre haben die gerichtlichen Entscheidungen gezeigt, dass dieser Grundrechtseingriff nur dann gerechtfertigt ist, wenn überzeugend dargestellt wird, dass es tatsächlich ein taugliches Mittel ist, der Pandemie Einhalt zu gebieten.“

