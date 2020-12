Peiner Bürgerstiftung erhält Gütesiegel, Projekte stocken wegen Corona

Peine

Erneut ist die Bürgerstiftung Peine mit dem Gütesiegel des Bundesverbands Deutscher Stiftungen ausgezeichnet worden. Dieser prüft regelmäßig ob die von ihm formulierten zehn Merkmale einer Bürgerstiftung eingehalten werden. Dazu zählen unter anderem der sorgsame Umgang mit Stiftungsmitteln sowie ein umfangreiches, breitgefächertes Engagement für die Region. „Über die Anerkennung unserer Arbeit freuen wir uns sehr,“ sagt Stiftungsvorstand Dr. Hans-Jürgen Ebeling. Welche Projekte für das kommende Jahr geplant sind, und wie es um die Spendenbereitschaft der Peiner bestellt ist, verrät Vorstandsmitglied Marcus Wedig.

Gelder nicht wie geplant verteilt

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die Stiftung ihr Geld in diesem Jahr nicht im geplanten Umfang verteilen. So etwa bei der Initiative „Essen für jedes Kind“, bei dem die Stiftung die Kosten für ein gesundes Schulessen übernimmt. 2020 seien nur rund 18 000 Euro dafür ausgegeben worden, in Spitzenjahren seien es 40 000 Euro gewesen, schildert Vorstandsmitglied Marcus Wedig. Die Initiative soll auch im kommenden Jahr weiterlaufen und wird voraussichtlich auch wieder stark gefragt sein: „Wir befürchten, dass es durch das Thema Kurzarbeit womöglich bald noch mehr Kinder gibt, die darauf angewiesen sind“, so Wedig.

Der Vorstand der Peiner Bürgerstiftung (v.l.): Marcus Wedig, Wilhelm Laaf und Hans-Jürgen Ebeling. Quelle: privat

Durch die Corona-Krise seien viele geplante Projekte ins Stocken geraten, darunter ein Vorhaben zur Trinkwassererhaltung mit dem Wasserverband oder auch die Herrichtung der Remise mit dem Heimatverein Vöhrum. Dennoch werden aber auch neue Ideen an die Stiftung herangetragen, etwa jene für eine Begegnungsstätte für gesellschaftlich benachteiligte Menschen in Vechelde. „Wir sind dankbar für Projekte und gute Ideen“, sagt Wedig.

Spendenbereitschaft weiterhin groß

Innerhalb von zwei Jahren müssen Mittel aus Spenden und Erträgen verwendet werden – in der derzeitigen Lage kein einfaches Unterfangen. Und auch die Spender haben es derzeit nicht leicht: Der Ladies Circle, mit 10 000 Euro pro Jahr einer der Hauptunterstützer der Bürgerstiftung, musste bereits auf Aktionen verzichten, die sonst Spenden generieren.

Insgesamt sei die Spendenbereitschaft aber nach wie vor groß. „Es ist kein Einbruch zu merken“, betont Wedig. „Privatpersonen, Vereine und Firmen spenden auf einem hohen solidarischen Niveau.“

Die Peiner Bürgerstiftung hat das Gütesiegel bereits zum sieben Mal erhalten. Es ist bis zum Dezember 2023 gültig und muss anschließend erneut vom Arbeitskreis Bürgerstiftungen verliehen werden.

Wer Kontakt zur Bürgerstiftung aufnehmen möchte, kann dies per E-Mail an buergerstiftung@peine.de tun. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.buergerstiftung-peine.de

Von Mirja Polreich