Peine

Voller Interesse haben Peines Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD) und der Stadtverbandsvorsitzende der Sozialdemokraten, Jörg Zimmermann, den Bericht über den Dungelbecker Heinrich Peyers und seine vielfältigen Exponate über Medizin und Spionagetechnik in der PAZ gelesen. Man will sich jetzt für Peyers Idee von einem Museum in der Fuhsestadt stark machen.

Jörg Zimmermann sagt: „Da wir im SPD-Stadtverband immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Menschen und deren Fähigkeiten sind, habe ich mich mit Herrn Peyers in Verbindung gesetzt, und er hat mir seine Sammlung in Dungelbeck gezeigt und von seinen vielfältigen Aktionen erzählt.“ Die Exponate wie Waffen, Medizin und Spionagetechnik hätten Zimmermann zutiefst erstaunt. „Die gewaltige Anzahl der Artefakte, von einer eisernen Lunge, die gerade in der TV-Verfilmung „ Charite“ gezeigt wurde, bis zum Gebiss des Beißers und dem goldenen Colt aus den James-Bond-Filmen oder einem begehbaren Menschen mit 17 Meter Länge, sind sehr beeindruckend“, betont er.

Zur Galerie Heinrich Peyers zeigte einige Exponate aus der Spionage- und Medizintechnik in seiner Ausstellung.

Aber in Heinrich Peyers habe man nicht nur einen außergewöhnlichen Sammler in Peine, findet Matthias Wehrmeyer, SPD-Fraktionsvorsitzender im Peiner Stadtrat, „sondern auch einen Menschen, der von seinen bundesweiten Ausstellungen mit zum Teil über 100.000 Besuchern berichten kann“. Daher sei eine politische Unterstützung auch für Elke Kentner von den Grünen „eine logische und richtige Entscheidung“. Ob die Überwachungstechnik des Brockens, die aktuell auf Ausstellung auf der Insel Usedom zu sehen ist, oder diverse Ausstellungen zum Thema Medizin und Spionage in Berlin, Nordrhein-Westfalen und vielen weiteren Orten Deutschlands – die Themen seien breit gefächert.

Außergewöhnliche Sammlung

„Diese außergewöhnliche Sammlung, sowie das Wissen und der Willen von Herrn Peyers, hier in seiner Heimatstadt ausstellen zu wollen, kann Peine ein Alleinstellungsmerkmal bieten, das eigentlich alle politisch Verantwortlichen seit Jahren suchen“, betont Klaus Saemann. Daher freut sich der Bürgermeister außerordentlich, dass die Mehrheitsfraktion aus SPD und Grünen diese Möglichkeiten durch einen Antrag zur Prüfung an die städtische Verwaltung unterstützt. Auch Dungelbecks Ortsbürgermeister Rainer Hülzenbecher ( SPD) sieht in diesem Projekt eine große Chance für Peine und freut sich über die politische Unterstützung des umtriebigen Dungelbecker Bürgers.

Ehemaliger Medizintechniker und Spionage-Experte

Erwähnenswert ist laut Jörg Zimmermann auch die Tatsache, dass der ehemalige Medizintechniker und Spionage-Experte Peyers über medizinische Apparaturen und Ausrüstungen verfüge, die er zur Schulung von Operationstechniken für Mediziner einsetze. Auch im Ruhestand sei der Dungelbecker in vielen Kliniken damit aktiv. „Das Besondere daran ist, dass Peyers die technischen Möglichkeit hat, mit Innereien von zum Beispiel Schweinen eine komplette Durchblutung wiederherzustellen, was eine nahezu realistische Operation möglich macht.“ Dabei sei es besonders erfreulich, dass durch diese Methode viele Lernoperationen an lebenden Tieren vermieden werden könnten. Eine Zusammenarbeit mit dem Peiner Klinikum sei daher ebenfalls angedacht. „Was für eine Chance für Peine“, betont der SPD-Politiker.

Heinrich Peyers ist dankbar für die Unterstützung und sagt: „Ich freue mich sehr, dass hier in Peine das Interesse an einem Museum so groß ist. Besser könnte es nicht sein.“ Denkbar wäre die Präsentation der Sammlung zum Beispiel in einer der Hallen des Unternehmensparks II an der Woltorfer Straße.

Von Thomas Kröger