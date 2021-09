Peines Bürgermeister Klaus Saemann (von links) gab seine Stimme im Gymnasium am Silberkamp in Peine ab, CDU-Herausforderer Jan-Philipp Schönaich wählte in der Woltorfer Turnhalle und Anja Belte (FW-PB) in der Eichendorffschule. Quelle: privat