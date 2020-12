Peiner Bündnis gegen Depression sendet digital

Kreis Peine

Das Bündnis gegen Depression Peine hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, dass Wissen und das Verständnis zum Thema Depression in der Bevölkerung zu erweitern. Wegen Corona hat man jetzt ein Youtube-Video ins Netzt gestellt, um die wichtigsten Fragen rund um das Thema Depression in der Pandemie zu diskutieren.

In einer digitalen Gesprächsrunde berichten die Experten, wie sich die Arbeit in psychosozialen Einrichtungen und der Selbsthilfe unter Corona-Bedingungen verändert hat: Wie sah der Arbeitsalltag vor Covid-19 normalerweise aus? Wie war das im Lockdown, und wie ist er im Moment? Was hat der Lockdown an Gefühlen ausgelöst? Was war besonders belastend, was war hilfreich? Welche neuen Erkenntnisse gibt es und welche Wünsche für die Zukunft erwachsen daraus?

Darüber diskutieren Christiane Bührig, Abteilungsleitung besondere Wohnform der Fips GmbH, Mathias Reisewitz, Leiter der Kontakt- und Beratungsstelle Arcus, Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen, Zita Werner, Sozialarbeiterin der Tagesklinik Peine und Nadja Stehlin, Betroffenen-Vertreterin im Landkreis Peine. Das Video ist unter folgendem Link zu finden https://youtu.be/5f8fnRiYOxE.

Eigentlich veranstaltet das Peiner Bündnis regelmäßig im Oktober die Peiner Wochen der seelischen Gesundheit, um mit Konzerten, Kabaretts und Vorträgen über das Thema psychische Störungen und Depression zu informieren. Claudia Brasse, Mitarbeiterin des Gesundheitsamts Peine und Geschäftsführerin des Peiner Bündnisses gegen Depression, betont: „Psychische Erkrankungen gehören raus aus der Schmuddelecke. Sie bedürfen vielmehr einer besonderen gesellschaftlichen Beachtung. Jeder fünft Bundesbürger erkrankt einmal im Leben an einer psychischen Störung und sie wirkt sich nicht nur auf die Betroffenen, sondern auch auf die Angehörigen und das gesamte soziale Umfeld aus“.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.bgd-hi-pe.de oder bei Claudia Brasse unter E-Mail c.brasse@landkreis.peine.de und Telefon (0 51 71) 4 01 71 02.

Von Thomas Kröger