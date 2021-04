Kreis Peine

Am Samstagabend steigt das Fieber über 39 Grad, die Schmerzen beim Urinieren sind so stark, dass eine Harnwegsinfektion zu befürchten ist oder der Brechdurchfall will einfach nicht aufhören: Das wären sicherlich Fälle, in denen Patienten die kassenärztliche Bereitschaftsdienstpraxis in Peine zur Behandlung aufsuchen könnten. Derzeit aber nicht. Die von der Kassenärztlichen Vereinigung angemieteten Räume im Klinikum sind bereits seit November geschlossen, die Krankenhaus-Leitung hat wegen der Sorge vor ins Haus getragenen Corona-Infektionen ein Betretungsverbot für den Mieter ausgesprochen. Das Praxis-Angebot in Peine deshalb aber einfach zu streichen, hält die Grünen-Landratskandidatin Stefanie Weigand für unglücklich. „Es braucht einen anderen Standort, denn die Pandemie wird uns noch eine Weile begleiten“, sagt sie.

Stefanie Weigand setzt auf kreative Lösung

Stefanie Weigand. Quelle: Grüne

Die Grünen-Politikerin betont, dass sie die Entscheidung der Klinikum-Spitze verstehen könne. Für die Peiner hat das jedoch Folgen: Wer am Wochenende im Fall der Fälle nicht auf einen inzwischen bewährten Hausbesuch des mobilen Dienstes der niedergelassenen Ärzte warten, sondern lieber eine kassenärztliche Bereitschaftsdienstpraxis aufsuchen will, der muss nach Braunschweig fahren. „Das ist unhaltbar, das darf nicht passieren. Jeder ist froh, wenn er schnell und niederschwellig Hilfe bekommt“, findet Weigand. Sie plädiert für eine kreative Lösung des Problems: Die Verlagerung der Praxis in ein anderes Gebäude am Peiner Klinikum. „Dort müsste man die Patienten so separieren können, dass es höchstmögliche Sicherheit gibt.“ Gibt es keine geeigneten Räume, müsste nach einem anderen zentralen Standort gesucht werden.

Derzeitige Situation unbefriedigend

Das könnte sich ähnlich auch der Stederdorfer Markus Meyne vorstellen. Grundsätzlich hält er den Standort der angemieteten Räume im Peiner Klinikum zwar wie auch die Grünen-Landtagskandidatin aufgrund der Synergieeffekte für sehr geeignet. „Eine Tür weiter und da ist ein Ort mit vielen weiteren Experten. Aber dass die Praxis derzeit nicht aufgesucht werden kann, ist unbefriedigend“, findet der PAZ-Leser. Meyne plädiert für kleine Veränderungen, die trotz der Corona-Gefahr den Betrieb einer kassenärztlichen Bereitschaftspraxis möglich machen. „Einen anderen Eingang zum Beispiel. In anderen Kliniken geht das auch“, merkt er an.

„Wir haben beim Vermieter nachgefragt und ein klares Nein bekommen“, verdeutlicht Stefan Hofmann, Geschäftsführer der zuständigen Bezirksstelle Braunschweig der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN). Einfach einen neuen Standort zu eröffnen, sei derzeit jedoch illusorisch. „Wir haben laufende Verträge mit dem Klinikum“, betont er. Und selbst wenn die KVN wolle, sei es in der derzeitigen Lage schwierig, einen Umzug mit Technik und Geräten zu wuppen. „Auch bei uns ist Pandemie, wir sind so eingespannt, da gibt es wenig Raum für anderes“, unterstreicht Hofmann.

Mehr mobile Ärzte im Fahrdienst in Peine unterwegs

Allerdings könne er die Peiner beruhigen: Der mobile Fahrdienst für Hausbesuche wurde verstärkt. Die Ärzte, die sonst in der Peiner Bereitschaftsdienstpraxis behandelt und beraten hätten, sind alle per Auto unterwegs. Das habe sogar einen Vorteil: „Patienten meiden in der Corona-Pandemie Klinik-Räumlichkeiten, der mobile Fahrdienst wird eher angenommen“, stellt der Bezirksgeschäftsführer fest. Auch die Sorge, dass durch den Ausfall in Peine die Bereitschaftsdienstpraxis in Braunschweig durch einen Patienten-Zuwachs überfordert sei, kann Hofmann nicht bestätigen. „Die Zahlen aus der Nichtpandemie-Zeit werden bei weitem nicht erreicht. Derzeit sind es sogar weniger als die Hälfte des Vorvorjahres.“

Wichtig: Die kassenärztlichen Bereitschaftsdienst-Praxen sind zwar samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In Anspruch genommen werden sollten sie aber nur, „wenn die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann“. In Bereitschaftsdienstpraxen könne nur Notfallmedizin angeboten werden, betont die KVN.

Erste Anlaufstelle: Die Telefonnummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist auf dem Display eines Smartphones am zu lesen. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Bei einem Notfall, einer lebensbedrohlichen Situation wie einer schweren Verletzung oder Herzbeschwerden sollte dagegen der Notruf unter 112 gewählt werden. Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der zentralen Rufnummer 116 117 zu erreichen. „Betrunkene oder ein eingerissener Zehennagel sind jedoch weder etwas für die 116 117 noch für die 112“, betont auch PAZ-Leser Markus Meyne.

