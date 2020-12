Peine

Der Schreck sitzt tief. „Wir sind alle noch geschockt“, sagt Susanne Will. Sie ist die Peiner Fahrdienstleiterin der Firma Engler-Transfer, bei der die 69-jährige Renate Wedde als Fahrerin eines Behindertenbusses arbeitet. Wie berichtet wurde die Frau gemeinsam mit einer 65-Jährigen Insassin auf der Luisenstraße in Peine am vergangenen Donnerstagnachmittag von einem 25-jährigen Peiner unvermittelt angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

„Um 17.10 Uhr bekam ich den Anruf von meiner Assistentin Angela Sander “

Der Überfall auf die Frauen ereignete sich gegen 16.25 Uhr. „Um 17.10 Uhr bekam ich den Anruf von meiner Assistentin Angela Sander, die mich über den schrecklichen Vorfall informierte. Ich bin sofort mit meinem Mann Detlef zur Luisenstraße gefahren“, schildert Will, die in Vechelde wohnt. In dem Kleinbus hätten sich zum Zeitpunkt des Überfalls noch zwei weitere Insassen befunden, diese seien zumindest körperlich unversehrt geblieben. Ihr Mann haben diese dann nach Hause gefahren.

Sie selbst sei dann in Absprache mit der Polizei zu Volkhard Wedde, dem Ehemann von Renate Wedde gefahren und habe ihm die Nachricht überbracht. „Wir kennen uns seit 2014, auch er ist früher für uns gefahren. Ich fühlte mich verpflichtet, ihm das persönlich mitzuteilen, damit er das nicht von einem Fremden erfahren muss“, erklärt die 58-jährige Fahrdienstleiterin. Ihm fehlte zwar das Verständnis für das Warum, aber er habe alles relativ gefasst aufgenommen. Später sind noch Polizeibeamte zum Gespräch dazu gekommen. „Großen Dank an die Polizei, die Beamten haben einen tollen Job gemacht.“

Renate Wedde geht es glücklicherweise wieder besser, Lebensgefahr besteht nicht mehr. Wie es der 65-jährigen Frau geht, kann Will nicht sagen. „Ich weiß nur, dass sie ins Klinikum Braunschweig gebracht wurde.“ Auch über die beiden weiteren Insassen habe sie keine Informationen.

„Alle machen mit Herzblut weiter“

In Peine ist Will für 25 Mitarbeiter zuständig. Für sie und ihre Kollegen sei die Tat unfassbar, so etwas haben sie noch nie erlebt. „Wir sind alle mit Herz und Engagement dabei, um uns um die Schwächeren in unserer Gesellschaft zu kümmern“, betont Will. „Wir sprechen viel miteinander und haben alles zusammen im Team aufgearbeitet. Es muss jetzt sacken.“ Ab diesem Mittwoch sind Betriebsferien und am 3. Januar geht es wieder los. „Alle machen mit Herzblut weiter, denn jeder ist sich bewusst, dass man gegen so eine Tat nirgendwo gefeit ist.“

Von Jan Tiemann