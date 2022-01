„Alles, was neu ist, ist interessant“, sagt der bekannte Peiner Kardiologe Dr. Uwe Gremmler. Auch wenn er sich aus dem Ambulanten Kardiologischen Zentrum im Ärztezentrum an der Duttenstedter Straße zurückgezogen hat, so warten doch viele neue Aufgaben auf den 66-Jährigen.